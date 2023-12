Gary Woodland vence o 119º US Open, o seu primeiro grande título

A vitória garante o primeiro grande título da carreira do jogador de 35 anos. Woodland terminou o campeonato com um resultado de 13 abaixo do par, e segurou o número 1 do mundo, Brooks Koepka, na ronda final.

O bicampeão Koepka terminou em segundo lugar com um resultado de 10 abaixo do par.

Natural de Topeka, Kansas, Woodland tornou-se profissional em 2007. Antes disso, jogou basquetebol na Universidade de Washburn e depois transferiu-se para a Universidade do Kansas com uma bolsa de golfe, de acordo com o seu perfil de jogador de 2005-06 na KU.

