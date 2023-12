Garbine Muguruza supera Johanna Konta e o jogo termina às 3h12.

"Não consigo acreditar que as pessoas ainda estão a ver", acrescentou a sorridente Muguruza, quando foi entrevistada no court após a vitória por 6-4 6-7 (3-7) e 7-5 sobre a britânica em Melbourne, nas primeiras horas da manhã de sexta-feira.

"Foi muito difícil. A Johanna estava a jogar bem, a servir de forma incrível, com grandes pancadas. Tentei apenas lutar e aguentar-me. Jogamos para vocês, senão porque estaríamos aqui", continuou a espanhola, referindo-se aos poucos adeptos que ainda se encontravam na Margaret Court Arena no final do encontro.

Muguruza e Konta só começaram a jogar às 12h30 - o último início de um jogo feminino no Open da Austrália - e o seu duelo da segunda ronda durou duas horas e 42 minutos.

Entraram em court tão tarde porque tanto a vitória de Kei Nishikori sobre Ivo Karlovic como a de Alexander Zverev sobre Jeremy Chardy demoraram quase quatro horas a terminar.

"A mudança para o Court 3, às 23h55, foi cancelada depois de se ter descoberto que as gaivotas tinham tornado o court inutilizável", refere o site da WTA.

Duas vezes vencedora do Grand Slam, Muguruza vai agora jogar contra Timea Bacsinszky da Suíça na terceira ronda.

"Não concordo que os atletas tenham de se esforçar fisicamente durante a madrugada", disse Konta à BBC Sport.

"Não acho que seja saudável - na verdade, acho que é bastante perigoso. Nestas circunstâncias, penso que fizemos um grande jogo e é uma pena que mais pessoas não tenham podido vê-lo".

No ano passado, um jogo da segunda ronda entre Daria Gavrilova e Elise Mertens começou às 23h59, enquanto a última conclusão de uma competição de Grand Slam foi em 2008, quando Lleyton Hewitt e Marcos Baghdatis terminaram às 4h34.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com