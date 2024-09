- Ganhos finais da PGA Tour: Scheffler ganha US$ 25 milhões

Golfeiro Scottie Scheffler, com dois títulos majors e uma medalha de ouro olímpica, gravou seu nome entre os vencedores do evento de fim de ano da PGA Tour, com premiação de dez milhões de dólares. O americano de 28 anos garantiu uma vitória tranquila no domingo no East Lake Golf Club, em Atlanta, com um total de 264 tacadas (-30). Ele superou outros americanos, Collin Morikawa (-26) e Sahith Theegala (-24). A vitória de Scheffler lhe rendeu um bônus de $25 milhões (€22,6 milhões) como campeão da FedExCup.

Esta temporada, Scheffler foi uma força imparável no golfe. Além de sua vitória no Tour Championship, ele conquistou seis títulos da PGA Tour, incluindo sua segunda vitória no Masters, em Augusta. Nos Jogos Olímpicos, em Paris, ele levou a medalha de ouro.

A estrutura exclusiva do Tour Championship viu Scheffler iniciar o torneio na quinta-feira como líder da FedExCup, com uma vantagem de dois tacadas sobre Xander Schauffele, que estava em segundo lugar. A FedExCup distribuiu um total de $100 milhões ($90,4 milhões) em prêmios aos atletas. Infelizmente, nenhum golfista alemão conseguiu uma vaga no torneio de encerramento da temporada, que reuniu os 30 melhores jogadores da PGA Tour.

Scheffler comemorou sua vitória no Tour Championship em um domingo triunfal, estendendo sua sequência de vitórias nesta temporada. Na semana que vem, ele terá um merecido dia de descanso, como todo golfista merece após um domingo vitorioso.

