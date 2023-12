Futebol neozelandês revê a alcunha "All Whites" como parte de um projeto de inclusão cultural

O apelido foi atribuído à seleção nacional masculina durante a campanha de qualificação para o Campeonato do Mundo da FIFA de 1982, de acordo com os relatórios, devido ao equipamento todo branco da equipa.

Mas a NZF, o órgão que rege o futebol do país, disse que tinha procurado obter feedback das partes interessadas sobre se todas as áreas da federação ainda eram "adequadas ao seu objetivo".

"Tal como acontece com muitos outros organismos nacionais, o futebol neozelandês está a percorrer um caminho em torno da inclusão cultural e do respeito pelos princípios de Te Tiriti o Waitangi", lê-se numa declaração da NZF, referindo-se ao tratado assinado entre a coroa britânica e os chefes Maori em 1840.

"Como parte do nosso Projeto de Entrega e Sustentabilidade anunciado no ano passado, estamos a trabalhar com as partes interessadas em todo o jogo, bem como com pessoas de fora do futebol, analisando todas as áreas da organização para garantir que estão aptas para o propósito em 2021 e além.

"Ainda é muito cedo para falar de quaisquer resultados, mas este é um trabalho importante, uma vez que nos esforçamos por ser o desporto mais inclusivo de Aotearoa."

A equipa feminina da Nova Zelândia é apelidada de "Football Ferns", enquanto a equipa masculina de râguebi do país é famosa por se chamar "All Blacks", devido ao seu icónico equipamento preto.

A revisão da NZF surge depois de uma série de outras equipas desportivas terem revisto a sua marca nos últimos anos.

A equipa de futebol americano de Washington, da NFL, decidiu abandonar o seu nome "Redskins" após uma "análise exaustiva". O nome foi durante muito tempo denunciado por grupos de nativos americanos como uma calúnia étnica.

Por outro lado, uma das principais equipas da união de rugby da Nova Zelândia - os Crusaders - também abandonou o seu logótipo de cavaleiro e espada após uma revisão na sequência do ataque terrorista de Christchurch em 2019.

Fonte: edition.cnn.com