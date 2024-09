Funcionários de alto nível do Serviço Secreto estão a demitir-se em meio ao caos interno da organização.

Os anúncios de aposentadoria foram feitos antes do evento de 13 de julho em Butler, Pensilvânia, onde um indivíduo tentou assassinar Trump, atingindo-o no ouvido, de acordo com fontes da CNN. Essas saídas criam um vazio na expertise de liderança enquanto a instituição navega seu caminho adiante.

A diretora Kimberly Cheatle do Serviço Secreto renunciou após a tentativa de comício em Trump, e o oficial responsável pelas operações de proteção se aposentou no início deste mês.

Durante o comício de julho, um agente do Serviço Secreto conseguiu atirar e eliminar o aspirante a assassino. Atualmente, promotores federais acusaram Ryan Routh em relação a uma tentativa anterior na vida de Trump neste mês no Trump International Golf Club em West Palm Beach, Flórida, onde o ex-presidente estava jogando golfe.

Fontes disseram que Vince Tutoni, que atualmente serve como diretor interino do Serviço Secreto após a nomeação de Ronald Rowe como diretor interino no final de julho, partirá em breve. Anteriormente, Tutoni ocupava o cargo de diretor assistente para Assuntos Intergovernamentais e Legislativos.

Brian Lambert, diretor assistente da Divisão de Investigações, também está planejando sair nas próximas semanas, segundo fontes.

John Buckley, o agente especial encarregado da Divisão de Operações de Proteção, anunciou sua intenção de se aposentar em breve.

A CNN entrou em contato com o Serviço Secreto em busca de resposta.

Sean Lyngaas, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Após a tentativa de assassinato de Trump no comício de julho, as discussões políticas sobre a efetividade e a preparação do Serviço Secreto intensificaram-se. A renúncia de John Buckley, o agente especial encarregado da Divisão de Operações de Proteção, adiciona ao debate político sobre a liderança da agência em um momento crítico.

Leia também: