Funcionários da alfândega de Cincinnati apreendem 6,9 milhões de dólares em jóias de marca falsificadas

Na primeira semana de dezembro, agentes do porto de Cincinnati do CBP apreenderam um total de 11 carregamentos de mercadorias contrafeitas originárias da Índia, China e Indonésia, que teriam valido mais de 6,96 milhões de dólares se fossem genuínas, anunciou a agência na segunda-feira.

Os Centros de Excelência e Especialização, os peritos em comércio da agência, determinaram que os carregamentos eram contrafeitos, de acordo com um comunicado de imprensa.

Os agentes apreenderam um carregamento de 783 artigos de joalharia falsos em 1 de dezembro, segundo a agência. "O carregamento tinha como destino um endereço residencial na Carolina do Norte", diz o comunicado.

O carregamento vinha de Hong Kong e continha pulseiras, brincos e colares com etiquetas de marcas como Versace, Christian Dior e Fendi, segundo o comunicado. O valor estimado das jóias teria sido de $992.046 se fossem autênticas, segundo o comunicado.

"Com base na embalagem genérica barata, a falta de detalhes intrincados e o encaminhamento levaram à apreensão desse carregamento pelos policiais em Cincinnati", disse a agência.

Em 2 de dezembro, os agentes do CBP interceptaram 60 conjuntos de jóias provenientes de Hong Kong, contendo versões falsificadas das marcas Cartier, Michael Kors, Tory Burch e Gucci.

No dia seguinte, os agentes encontraram uma caixa proveniente da Indonésia com um único relógio Audemars Piguet "sem os pormenores necessários para ser genuíno", segundo o comunicado.

Ambas as remessas foram endereçadas a residências particulares na Carolina do Norte e em Maryland, informou a agência.

Em 6 de dezembro, os agentes encontraram mais de 750 peças de jóias falsas depois de inspeccionarem cargas que continham cintos Gucci falsos, jóias rotuladas como Van Cleef & Arpels e relógios falsificados disfarçados de marcas Cartier, Apple e Franck Muller, segundo o comunicado.

Um colar legítimo da Van Cleef & Arpels anunciado no sítio Web da empresa francesa de joalharia de luxo na quinta-feira estava disponível por 24 300 dólares, enquanto um relógio na extremidade superior do espetro de preços estava listado no sítio Web da Cartier por 300 000 dólares.

Outra apreensão em 7 de dezembro revelou mais mercadoria falsa, incluindo jóias falsas, relógios e fitas para a cabeça com logótipos como Chanel, Coach, Rolex Louis Vuitton - e até Mickey Mouse, segundo o CBP.

"Com o aumento do comércio eletrónico, a compra de presentes em linha pode ser enganadora através de sítios de terceiros. Encorajamo-lo a estar atento e a comunicar qualquer atividade comercial ilegal suspeita", afirmou o diretor do porto de Cincinnati, Alrick Brooks, no comunicado.

Fonte: edition.cnn.com