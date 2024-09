Funcionário eleitoral analisa possíveis erros eleitorais na Saxônia

Com base nos primeiros resultados das eleições estaduais da Saxônia, parece que o AfD conseguiu uma minoria de veto. Isso poderia potencialmente atrapalhar a passagem de leis específicas no parlamento estadual de Dresden. No entanto, há alegações de um erro na alocação de assentos, que, se comprovado, poderia privar o AfD de seu poder de veto.

O supervisor das eleições está considerando rever a atribuição de assentos no parlamento estadual da Saxônia. Várias partes e especialistas do Wahlrecht.de levantaram preocupações sobre um possível erro na nova alocação de assentos. De acordo com o relatório do Leipziger Volkszeitung, um processo incorreto foi supostamente usado para a alocação de assentos. Um porta-voz da autoridade eleitoral confirmou o problema e mencionou que está sendo investigado.

De acordo com o relatório, sob a política alternativa de alocação, o AfD perderia um assento e, consequentemente, não teria mais uma minoria de veto no parlamento estadual. A minoria de veto permite que os parlamentares do AfD impeçam a passagem de leis que requerem uma maioria de dois terços de todos os membros do parlamento. Na Saxônia, assim como em outros estados federais, juízes constitucionais e chefes da auditoria do estado são selecionados por uma maioria de dois terços de todos os membros do parlamento. Como resultado, alguns cargos não poderiam ser preenchidos sem o consentimento do AfD. Além disso, os parlamentos estaduais não poderiam se dissolver.

O CDU emergiu como a força mais forte com 31,9% dos votos de acordo com os resultados preliminares. O AfD ficou em segundo lugar com 30,6%, enquanto a Aliança pelo Progresso e Justiça Social (BSW) conseguiu um impressionante 11,8% do zero, sugerindo que eles terão influência nas negociações da coalizão futura. O SPD conseguiu 7,3%, com os Verdes ficando em 5,1%. A Esquerda ficou ligeiramente acima da faixa de 5%, garantindo sua cadeira no parlamento estadual através de mandatos diretos em Leipzig. Em seguida, aplica-se uma cláusula que permite que eles entrem no parlamento com base no resultado do segundo voto, mesmo que tenham ficado abaixo do limite.

Se o erro na alocação de assentos for corrigido, o AfD não teria mais uma minoria de veto no parlamento estadual da Saxônia, o que poderia facilitar a passagem de algumas leis. Sem uma minoria de veto, o AfD não teria mais o poder de bloquear leis que requerem uma maioria de dois terços no parlamento estadual, afetando vários cargos, como a nomeação de juízes constitucionais e chefes da auditoria do estado.

