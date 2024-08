Projetos Federais do Governo - Funcionário das Finanças manifesta preocupação com reduções de impostos

O ministro das Finanças do Partido Verde de Baixa Saxônia, Gerald Heere, chamou a atenção para os cortes de impostos propostos pelo governo federal, conforme noticiado pelo "Nordwest-Zeitung". Embora o orçamento do estado para 2025 tenha incorporado esses planos, Heere destaca a estabilidade financeira do estado como um todo.

No mês passado, o ministro federal das Finanças, Christian Lindner (FDP), anunciou que pretendia mitigar os impactos da alta inflação e aliviar os contribuintes em €23 bilhões nos próximos anos. Isso envolve ajustes incrementais na taxa de imposto de renda até 2026 para combater o que ele chama de "progressão fria" - um aumento de impostos disfarçado onde um aumento de salário é completamente absorvido pela inflação, mas ainda leva a impostos mais altos.

De acordo com Heere, Baixa Saxônia pode enfrentar uma queda anual de receita de €700 a €800 milhões a partir de 2026. Embora isso possa potencialmente estimular a economia e gerar uma receita tributária adicional, Heere alerta para um possível déficit orçamentário substancial que pode ser difícil de engolir. "Essa quantia substancial é difícil de engolir", disse ele, sugerindo discussões acaloradas entre os estados e o governo federal.

Apesar dos desafios financeiros previstos para Baixa Saxônia, o governo do estado ainda pretende contribuir para o plano de cortes de impostos do governo federal. Hanôver, sendo a capital de Baixa Saxônia, também será impactada por essas mudanças financeiras.

Leia também: