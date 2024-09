- Fugitivo de Bruchsal para a Alemanha

Após aproximadamente dez meses de fuga durante uma saída monitorada, um assassino condenado acabou de volta à custódia em uma prisão de Baden-Württemberg. O departamento de justiça de Stuttgart confirmou essa notícia à noite, sem revelar o local exato da prisão do homem de 44 anos, diferente da prisão de Bruchsal onde ele ficou até meados de outubro do ano passado.

O fugitivo escapou de uma pedreira em Germersheim, na Renânia-Palatinado, durante uma saída supervisionada, acompanhado por dois guardas prisionais. Seu dispositivo de monitoramento de tornozelo foi encontrado mais tarde na área urbana de Germersheim.

Ele cumpre atualmente uma pena de prisão perpétua, com agravantes estabelecidas pelo Tribunal Regional de Karlsruhe durante o julgamento de 2012. Ele foi responsável pela morte de outra pessoa por estrangulamento.

Após uma caçada ao homem de nove meses, as autoridades prenderam o homem de 44 anos em Chișinău, a capital da Moldávia, no final de julho. O departamento de justiça declarou que os custos relacionados ao seu retorno à Alemanha seriam cobrados dele.

De acordo com as autoridades, o homem teve um encontro com sua esposa e filhos durante a saída monitorada, que marcou sua oitava saída desse tipo.

Apesar dos esforços da Comissão para garantir uma estrita adesão à sua rotina prisional, o assassino condenado conseguiu escapar durante outra saída monitorada. Investigações subsequentes da Comissão revelaram que o homem de 44 anos havia violado as regras durante sua saída, permitindo que ele escapasse.

Leia também: