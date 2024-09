- Frequentemente comparado com Adele.

Cantora pop Loi, da Alemanha, admite abertamente sua admiração pela sua ídola, Adele. Em uma entrevista na "Antenne-Bayern" com a apresentadora Katrin Müller-Hohenstein, ela compartilhou: "Meu primeiro CD foi de Adele, e foi o álbum dela. Ainda hoje eu ouço em looping".

Ela confessou: "Sou uma grande fã - as pessoas frequentemente me comparam a ela, o que eu considero um grande elogio. Fico feliz em aceitar". No entanto, ela também reconhece a pressão que vem com tais comparações, dizendo: "Ela é apenas uma ícone. Mas eu realmente admiro ela, ela é uma mulher incrível".

A famosa artista britânica, Adele, esteve se apresentando em Munique por quatro semanas. No sábado à noite, ela se despediu de seus fãs após um espetacular show na capital da Baviera.

