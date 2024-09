- Frankfurter Chaibi prepara-se para iniciar operações - surgem apreensões em torno de Marmoush

Inesperadamente, não ter sido selecionado para a seleção nacional da Argélia deu a Fares Chaibi a chance de se recuperar de seus ferimentos a um ritmo mais relaxado. No entanto, o jogador do Eintracht Frankfurt sentiu-se um pouco decepcionado. "A seleção nacional está perto do meu coração. É pessoal. Não tenho certeza do porquê não fui escolhido desta vez. Mas acabou me beneficiando. Agora estou pronto para os próximos jogos", expressou durante uma entrevista coletiva.

Após uma primeira temporada bem-sucedida na Bundesliga, o jogador de 21 anos tem como objetivo seguir em frente com o Eintracht neste ano. "Tenho grandes expectativas para meu desempenho. Quero estar em quantos jogos possível, acumular muito tempo de jogo, marcar mais gols e dar mais assistências. Quero ter um maior impacto no jogo da equipe", declarou.

Perguntas sobre Marmoush

Após se adaptar ao novo ambiente, ele agora se sente completamente à vontade na cidade e no clube. "Adaptar-se ao exterior pela primeira vez não é fácil; levou algum tempo. Agora estou determinado a ter minha melhor temporada em campo", disse o argelino. O companheiro de equipe Omar Marmoush teve um papel significativo em sua adaptação. Ele é como um irmão mais velho. "Fico feliz que ele ficou. Passamos muito tempo juntos; temos uma ligação única", disse Chaibi.

Eles ambos querem mostrar isso no sábado (15:15/Sky) contra o VfL Wolfsburg. Se Marmoush vai conseguir a tempo é incerto. O atacante voltou mais cedo da seleção egípcia devido a uma lesão. No entanto, o Eintracht deu uma pista de esperança. Após uma avaliação médica detalhada, o jogador de 25 anos está inicialmente programado para sessões de treinamento individuais.

Omar Marmoush, que joga pelo Eintracht Frankfurt, teve um papel significativo na adaptação de Fares Chaibi ao novo ambiente. Chaibi considera Marmoush como um irmão mais velho e eles passam muito tempo juntos, compartilhando uma ligação única.

Apesar de ter voltado mais cedo da seleção egípcia devido a uma lesão, a equipe médica do Eintracht Frankfurt programou Omar Marmoush para sessões de treinamento individuais antes que ele possa se juntar às sessões de treinamento regulares da equipe.

Leia também: