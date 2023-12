Frank Lloyd Wright em 5 edifícios

Eis o que os seus cinco edifícios mais memoráveis nos dizem sobre a sua vida e obra.

1910: Casa Robie (Chicago, Illinois)

Em 1909, Frank Lloyd Wright deixou a sua mulher e seis filhos. Na Europa, conheceu a sua amante, Martha "Mama" Cheney, que tinha deixado o marido americano para se juntar a ele.

Na Alemanha, Wright organiza a publicação do "Wasmuth Portfolio", 100 litografias do seu trabalho até à data. Foi uma revelação para a primeira geração de arquitectos modernos europeus. Diz-se que o trabalho parou por um dia no gabinete de Peter Behrens, em Berlim, onde os jovens assistentes do arquiteto, Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius e Le Corbusier, se debruçaram sobre uma primeira edição.

Com os seus pisos de planta aberta, telhados baixos, janelas em fita e longas linhas horizontais, as Casas da Pradaria de Wright eram distintas e modernas. Antes de Wright e a sua mãe regressarem aos Estados Unidos, a mais impressionante destas casas foi concluída por Marion Mahony, a primeira assistente de Wright, e pelo designer de interiores George Mann Niedecken para Frederick C. Robie, um homem de negócios de 28 anos de Chicago.

Com a sua estrutura de aço e revestimento de tijolo, a construção da casa foi considerada altamente avançada. Classificada como Património Histórico Nacional dos EUA em 1963, foi ameaçada de demolição duas vezes: em 1941 e novamente em 1957, ambas pelo Seminário Teológico de Chicago, seu proprietário desde 1926.

"Tudo isto mostra", disse Wright, "o perigo de confiar qualquer coisa espiritual ao clero".

Atualmente a ser devolvida à sua condição original, a Casa Robie simboliza o espírito do que foi uma arquitetura original e totalmente americana, independente da influência europeia.

1923: Hotel Imperial (Tóquio, Japão)

O escândalo da sua fuga para a Europa fez com que Wright ficasse sem novas encomendas durante vários anos. Pior ainda, em 1914, um criado incendiou Taliesin, a casa do Wisconsin que Wright tinha construído para a sua mãe, e assassinou-a a ela, aos seus filhos e a vários funcionários com um machado enquanto fugiam.

A encomenda do projeto do novo Imperial Hotel em Tóquio foi a salvação do arquiteto. Colecionador de gravuras japonesas durante toda a sua vida, Wright visitou a cidade várias vezes, criando um edifício com um pátio em forma de templo que funde temas orientais e ocidentais, estes últimos expressos através do seu crescente fascínio pelo design maia.

Concluído em 1923 pelo seu assistente em Tóquio, Arata Endo, este hotel quixotesco era, segundo Wright, "um sistema de jardins e jardins submersos e jardins em socalcos, de varandas que são jardins e loggias que também são jardins e telhados que são jardins".

Kameki e Nobuko Tsuchiura, dois jovens arquitectos japoneses que tinham trabalhado no projeto, juntaram-se à equipa de Wright em Wisconsin. Nobuko foi a primeira mulher arquiteta japonesa.

Embora atraente em muitos aspectos, o Imperial flutuava numa planície de lama. Em maio de 1945, foi parcialmente destruído por bombas incendiárias da USAAF e foi ocupado pelas forças americanas de 1945 a 1952. Nos anos 60, tinha-se afundado ainda mais no solo e, em 1968, foi demolido.

Se existisse atualmente, seria certamente um dos hotéis de culto do mundo.

1939: Fallingwater (Condado de Fayette, Pensilvânia)

Com os efeitos da Grande Depressão e a crescente influência de uma geração mais jovem de arquitectos modernos influenciados pela Bauhaus, a carreira de Wright estagnou.

Em 1934, Edgar J. Kaufmann, um rico proprietário de uma loja de departamentos de Pittsburgh, encomendou ao arquiteto de 67 anos o projeto de um retiro de fim de semana na montanha, com vista para a cascata de Bear Run, nas Laurel Highlands, 65 milhas a sudeste da cidade.

Wright escreveu a Kaufmann e à sua mulher, Liliane: "Quero que vivam com a cascata, não apenas que olhem para ela".

O resultado foi uma casa muito original e bonita, situada diretamente sobre a queda de água, que, apesar de ser claramente moderna, pertencia à paisagem. Uma estrutura ousada, a sua frente ribeirinha em consola cedeu no momento em que a cofragem de betão foi removida, enquanto a humidade que se infiltrava na cascata - acessível por uma escada a partir da sala de estar - causava bolor e as luzes do telhado tinham fugas.

Era difícil, no entanto, não se apaixonar por Fallingwater, cujo próprio nome mal escondia o de "FLW". Juntamente com o seu arquiteto de capa (Wright foi sempre um homem de espetáculo), foi capa da Time. A influente revista descreveu a requintada casa como o "mais belo trabalho do arquiteto".

A estrela de Wright estava em ascensão. Museu desde 1964 e em risco de ruir no final do século, Fallingwater foi maravilhosamente restaurada para encantar e inspirar as gerações futuras.

Uma rima num café na vizinha Route 381 dizia: "Frank Lloyd Wright construiu uma casa sobre água a cair/o que não devia ter feito". A maioria de nós está contente por ele o ter feito.

1959: O Museu Solomon R. Guggenheim (Nova Iorque)

Concebidos em meados da década de 1940, os projectos de Wright para o Guggenheim - o seu único museu - iam muito contra a tendência da arquitetura moderna europeia rectilínea que dominou Nova Iorque e as cidades de todo o mundo a partir do final da Segunda Guerra Mundial.

Uma estrutura orgânica em espiral, mais parecida com uma concha de Nautilus, o Guggenheim concluído era uma declaração arquitetónica altamente pessoal e não uma análise racional da função expressa numa grelha de ângulos de 90 graus.

Desde a sua inauguração, seis meses após a morte de Wright aos 91 anos (ele nunca tinha parado de trabalhar), o Guggenheim foi amado e odiado. Os que o amaram deleitaram-se com o seu sentido de liberdade e ousadia, a sua rutura arquitetónica radical com a dos museus e galerias convencionais. Os que o detestavam, opunham-se à sua conceção contrária.

Como se poderia esperar que os curadores pendurassem quadros, ou que os visitantes os contemplassem, ao longo das paredes de uma espiral continuamente ascendente, ou descendente? Quando os curadores questionaram os tectos baixos, Wright disse-lhes para "cortarem os quadros ao meio".

Apesar de controverso, o Guggenheim fez com que Wright se tornasse querido pelos meios de comunicação social de Nova Iorque. Em junho de 1956, chegou a aparecer no popular programa televisivo de perguntas e respostas "What's My Line? ".

Em setembro seguinte, foi tema, não uma , mas duas vezes, da "The Mike Wallace Interview", patrocinada pela Philip Morris e conduzida entre nuvens de fumo de cigarro, abordando temas que iam da religião e do sexo à fama e à arquitetura. Wright tinha-se tornado uma lenda americana. Continuou, no entanto, a ser um individualista feroz, recusando-se a aderir ao Instituto Americano de Arquitectos.

1956: O Illinois (não realizado)

Em outubro de 1956, Wright revelou o seu projeto para o Illinois, um sensacional arranha-céus com uma milha de altura, numa conferência de imprensa no gigantesco Hotel Sherman de Chicago. O mais alto de todos os arranha-céus, o Illinois deveria erguer-se dos prodigiosos hectares verdes do parque de Chicago.

Contra-intuitivamente, ou assim deve ter parecido, The Illinois era a resposta do arquiteto de 88 anos à própria ideia de cidade em geral. Como disse a Mike Wallace na televisão, quando pressionado sobre as suas crenças religiosas, Wright disse que escrevia Deus com um "n" em vez de um "g". O "N" era de natureza.

Projetado para 130.000 inquilinos, o Illinois foi a forma encontrada por Wright para controlar a expansão horizontal da cidade americana. A torre de 528 andares, com os seus heliportos gémeos e 56 elevadores movidos a energia atómica, permaneceu, no entanto, um sonho, embora provasse que Wright se tinha tornado cada vez mais radical com a idade e que continuava a ser, tal como tinha sido desde que promoveu as suas Casas da Pradaria, um publicista de grande talento.

Wright foi descrito, vezes sem conta, como narcisista e egoísta. Era, no entanto, um arquiteto excecionalmente talentoso e nunca duvidou disso, mesmo perante a perda pessoal e a tragédia.

Questionado sobre a sua profissão em tribunal, Wright respondeu: "O maior arquiteto do mundo". A sua (terceira) mulher advertiu-o.

"Eu não tinha escolha, Olgivanna", disse-lhe ele. "Eu estava sob juramento."

"Frank Lloyd Wright aos 150 anos: Unpacking the Archive" está patente de 12 de junho a 1 de outubro de 2017 no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque.

Fonte: edition.cnn.com