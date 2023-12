Frank H. McCourt, proprietário do Marselha, compara o ataque ao campo de treinos do clube a uma insurreição no Capitólio dos EUA

A polícia local afirmou que 300 adeptos se dirigiram ao centro de treinos e "atacaram violentamente" os agentes que tentavam proteger a área, enquanto as imagens mostravam o grupo a lançar fogo de artifício e foguetes para o centro.

Alguns adeptos do Marselha não estão satisfeitos com a forma como o clube está a ser gerido e protestaram contra o presidente Jacques-Henri Eyraud, que, segundo eles, está a ignorar as tradições do clube.

O Marselha divulgou um comunicado a condenar as cenas de violência e disse que os danos nos edifícios ascendiam a "várias centenas de milhares de euros".

O comunicado refere ainda que foram incendiadas árvores nas proximidades e danificados veículos.

A polícia fez 25 detenções e sete agentes ficaram feridos enquanto tentavam restaurar a ordem.

Comparação com o Capitólio dos EUA

Uma declaração do proprietário do clube, Frank H. McCourt, comparou as cenas com a recente insurreição no Capitólio dos EUA em janeiro.

"Juntamente com muitos cidadãos americanos e de todo o mundo, fiquei chocado e indignado com as cenas do Capitólio a ser invadido por pessoas irresponsáveis que obedecem a injunções fora do seu controlo", disse McCourt num comunicado publicado no site do clube.

"A desinformação e a mentira, disseminadas pelas redes sociais, conseguiram o impensável, abalando um dos centros emblemáticos da Democracia.

"O que aconteceu há algumas semanas em Washington DC e o que aconteceu ontem em Marselha seguem uma lógica comparável: algumas fontes alimentam um inferno de opiniões, invectivas e ameaças que são amplificadas pelas redes sociais, criando as condições que levam à violência e ao caos."

O Marselha disse que iria continuar a trabalhar com as autoridades para responsabilizar os envolvidos pelos seus actos.

"O que aconteceu esta tarde [sábado] exige a máxima severidade para estes arruaceiros que se dizem adeptos mas destroem instalações e ameaçam funcionários e jogadores", disse Eyraud.

'Inaceitável'

O guarda-redes e capitão do clube, Steve Mandanda, disse que não havia forma de "justificar uma tal onda de violência", mas que agora era altura de "apaziguar".

"Sou jogador do Olympique de Marseille há 13 anos", disse.

"Sei tudo sobre este clube, conheço o amor e a frustração que ele pode suscitar. Mas os acontecimentos de hoje entristecem-me e são inaceitáveis."

O Marselha está atualmente em nono lugar na Ligue 1 e ganhou apenas uma vez nos últimos cinco jogos do campeonato.

Os organizadores da Liga ainda não remarcaram o jogo contra o Rennes, mas disseram que seria disputado numa data posterior.

Martin Goillandeau contribuiu para a reportagem.

