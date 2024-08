- França: Procura do governo em curso sem conclusão clara

França enfrenta uma barreira. Após oito semanas e diversas discussões, ainda não há um novo governo após as eleições parlamentares. Apesar de alguma disposição para colaborar entre os partidos, ninguém tem coragem de ultrapassar a própria sombra. O presidente Emmanuel Macron está sentindo a pressão.

A formação de um governo também é desafiada pelo cenário político único da França. Por anos, uma das facções políticas teve uma maioria clara graças à robustez dos partidos principais e ao sistema de votação majoritária.

Consequentemente, coalizões não são comuns na política francesa. E os partidos que geralmente adotam uma postura confrontacional no parlamento encontram dificuldades para considerar se unir apesar das opiniões opostas. No entanto, essa colaboração é necessária, já que nenhum acampamento conseguiu uma maioria absoluta nas eleições.

"Deslocamento Populista"

O cerne do impasse político é o partido de esquerda, frequentemente populista, La France Insoumise (LFI). LFI faz parte da aliança de esquerda Nouveau Front Populaire, que saiu vitoriosa nas eleições e desde então exigiu o direito de governar. No entanto, outros acampamentos brandem a ameaça de derrubar esse governo por meio de um voto de desconfiança - devido à LFI.

Por causa disso, Macron rejeitou categoricamente os planos da esquerda. "Decepção", "deslocamento populista" e "rejeição da democracia" são as alegações da aliança. Ela se sente traída pela vitória nas eleições e acredita que Macron quer continuar sua política - independentemente do resultado das eleições.

Árbitro ou Delegador?

Macron, porém, vê a si mesmo como guardião da estabilidade institucional como chefe de Estado. Instalar um primeiro-ministro que seria logo derrubado não é uma opção para ele. Suas discussões provavelmente serão vistas como um esforço genuíno para resolver a situação complexa em que nenhum acampamento pode continuar independentemente. O Palácio do Eliseu enfatiza repetidamente que Macron está apenas agindo como árbitro aqui.

No entanto, a esquerda percebe o presidente, que empurrou sua própria política com o governo até o fim, mais como um decisor - alguém que quer construir uma coalizão por conta própria em vez de delegar essa tarefa a um primeiro-ministro. A LFI até sugere iniciar um processo de impeachment contra Macron.

Governo de Especialistas como uma Possibilidade

Então, como a França pode seguir em frente? Os conservadores ainda hesitam em ingressar em um governo. O campo centrista de Macron ainda está cerca de 120 cadeiras abaixo de uma maioria absoluta, e a aliança de esquerda está cerca de 100 cadeiras abaixo. Os nacionalistas de extrema direita de Marine Le Pen não podem ser considerados potenciais parceiros para outros acampamentos.

Os comunistas, socialistas, verdes e LFI continuam a insistir em governar juntos. No entanto, a pressão interna sobre os socialistas aumentou recentemente para que eles retornem às negociações com Macron sozinhos e se distanciem da LFI. Macron poderia potencialmente atrair os verdes para uma coalizão com o centro - ou, alternativamente, confiar no apoio dos conservadores.

Se tudo o mais falhar, Macron tem duas opções restantes: um governo de especialistas ou finalmente deixar que o primeiro-ministro encontre suas maiorias. No entanto, encontrar tal figura, que seja o mais popular e não controversa possível, pode ser tão desafiador quanto encontrar uma coalizão.

Leia também: