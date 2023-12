França inicia investigação sobre terrorismo na explosão na Arábia Saudita antes do Rali Dakar

A explosão atingiu um veículo de apoio pertencente à equipa francesa Sodicars pouco depois de esta ter saído do seu hotel em Jeddah para o percurso da corrida, ferindo o condutor Philippe Boutron, informou a Reuters, citando relatos da equipa e dos organizadores da corrida.

Um porta-voz da Procuradoria Nacional Antiterrorista de França confirmou à CNN que foi aberta uma investigação sobre uma tentativa de assassinato "relacionada com um projeto terrorista".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros francês disse que o condutor francês do carro ficou "gravemente ferido", enquanto os cinco passageiros, também franceses, ficaram "ilesos".

Sodicars disse que o motorista foi repatriado na segunda-feira para o Hospital Militar Percy em Clamart.

"Foi imediatamente assistido por equipas médicas e está nas mãos de especialistas, acompanhado pela sua família. As suas pernas foram esmagadas pela explosão e foi colocado em coma artificial para aliviar o seu sofrimento", declarou Sodicars num comunicado divulgado na terça-feira.

Benoit Boutron, jornalista desportivo e filho do condutor ferido, disse à estação de rádio francesa RMC que o seu pai já saiu do coma.

"É muito grave o que aconteceu, ele está gravemente ferido. A informação que vos posso dar é que saiu do coma, o que já é um primeiro passo e, neste tipo de acidentes, é preciso ir passo a passo.

"De facto, está gravemente ferido nas duas pernas e saberemos mais daqui a dez dias. É isso mesmo, temos de ser cautelosos nesta altura".

Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês emitiu um comunicado a avisar que "a ameaça terrorista persiste na Arábia Saudita. É aconselhável exercer a máxima vigilância na vida quotidiana, especialmente quando se viaja".

"As autoridades sauditas estão a realizar uma investigação para determinar a causa da explosão. A hipótese de um ato criminoso não está excluída", declarou o ministério num comunicado de 1 de janeiro.

A CNN contactou o Ministério dos Meios de Comunicação Social da Arábia Saudita para comentar o assunto.

"Esperamos que a investigação siga o seu curso, que progrida bem e que encontrem as pessoas em causa", disse Marie-France Estenave, porta-voz do Sodicars, à CNN.

"O que nós queremos é a verdade. Porquê? É contra a manifestação? É contra a França? Não sabemos tudo isso. É isso que nos preocupa.

"Fazemos figas para que a investigação seja feita de forma séria e aprofundada", disse, acrescentando esperar que a investigação esclareça se o incidente foi um ataque terrorista.

O Rali Dakar realizou-se na Europa e em África de 1979 a 2007, mas foi transferido para a América do Sul e depois para o Médio Oriente em 2020, depois de o evento de 2008 ter sido cancelado devido a preocupações de segurança.

Tradicionalmente, existem cinco categorias principais de veículos no Rali Dakar: carros, motos, camiões, UTVs e quadriciclos.

"Algo não estava bem"

Mayeul Barbet, um colega de Boutron que estava no carro no momento do incidente, disse à estação de rádio francesa RMC que a equipa saiu do hotel normalmente para preparar o carro.

"Percorremos 500 metros e depois 'boom' uma explosão. E pronto, não sabemos o que está a acontecer, uma grande explosão".

"Depois da explosão, fiquei preso ao tejadilho do carro, o que não é normal... num acidente de viação, somos atirados para a frente, mas aqui fui atirado para o teto. Por isso, percebi na minha cabeça que algo não estava bem", disse."Havia um ambiente bastante confuso no carro, com os airbags a disparar... por isso saímos rapidamente do carro. Mas antes de sairmos, o Philippe disse-me qualquer coisa, disse: 'Mayeul, tens de me tirar daqui'. Aí, percebi que ele estava ferido".

Barbet, que ajudou Boutron a sair do carro, disse: "Vi que tinha as pernas muito feridas, decidi inicialmente deixá-lo no carro para não o mover.

"Fizemos um primeiro torniquete, para que não sangrasse muito, e, de facto, o carro começou a pegar fogo. Então, decidimos tirá-lo de lá, colocá-lo em segurança e cuidar dele."

Barbet disse que, quando os passageiros do carro saíram do carro, presumiram que tinham sofrido um acidente e procuraram outro veículo, mas perceberam que "não havia nada à nossa volta. Estamos sozinhos no meio desta estrada".

