Especialistas dos EUA alegadamente avistaram potenciais sites de lançamento para o míssil hipersônico mais recente da Rússia, o Burevestnik (conhecido como SSC-X-9 Skyfall pela NATO), em imagens de satélite. Decker Eveleth, analista do Centro de Análises Navais (CNA), e Jeffrey Lewis, especialista nuclear do Instituto de Estudos Internacionais de Middlebury (MIIS), identificaram atividades de construção em um site de armazenamento de ogivas nucleares chamado Wologoda-20 e Chebarkul em fotos de satélite do dia 27 de agosto da Planet Labs. A instalação fica a cerca de 475 quilômetros ao norte de Moscou.

Segundo sua avaliação, as imagens revelam nove plataformas de lançamento horizontais em construção. Essas plataformas de lançamento suspeitas estão posicionadas em três seções protegidas por paredes altas para proteger contra ataques e evitar uma possível reação em cadeia em caso de explosão acidental. As paredes são interligadas por estradas e estruturas onde Eveleth supõe que armas e suas partes poderiam ser armazenadas.

"Isto parece estar destinado a um grande sistema de míssil estacionário, e o único grande sistema de míssil estacionário que eles (Rússia) estão atualmente desenvolvendo é o Skyfall", explicou Eveleth à Reuters. Lewis, que examinou as imagens de satélite a pedido de Eveleth, concordou com as conclusões de seu colega. As imagens "indicam algo bastante único, bastante extraordinário. Sabemos que a Rússia está desenvolvendo esse míssil nuclear", acrescentou Lewis.

Rússia Examina Doutrina de Arsenal Nuclear

Hans Kristensen, do Fórum de Cientistas Americanos (FAS), apontou que as imagens mostram características que "podem estar possivelmente" relacionadas ao Burevestnik, mas não pode fazer um julgamento definitivo, já que Moscou normalmente constrói plataformas de lançamento de mísseis longe de instalações de armazenamento de ogivas nucleares, exceto para ICBMs.

Tanto Eveleth quanto Lewis, assim como Kristensen, confirmaram à Reuters que Moscou geralmente mantém suas ogivas nucleares para mísseis terrestres longe das plataformas de lançamento, exceto para ICBMs. O deployment do Burevestnik nos bunkers de Wologoda-20 permitiria ao Exército Russo tornar os mísseis prontos para combate rapidamente, segundo Lewis e Eveleth. Pouco antes, o Vice-Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, revelou que seu país iria revisar suas diretrizes sobre o uso de armas nucleares devido à "escalada do Ocidente" no conflito da Ucrânia.

Kremlin Descreve Burevestnik como 'Arma Maravilhosa'

Putin apresentou o Burevestnik (em russo, "papa-figos") em um discurso em 2018. O líder do Kremlin afirmou que o Ocidente não tinha contra-medidas contra a arma. Sua capacidade de voo a baixa altitude de várias direções a torna difícil para os sistemas de defesa aérea interceptá-la.

O míssil hipersônico supostamente tem 10 metros de comprimento e pesa entre 5 e 6 toneladas, com capacidade para carregar uma ogiva nuclear. Especialistas especulam que ele emprega um pequeno reator nuclear de arrefecimento a ar para propulsão, o que lhe daria um alcance além de 25.000 quilômetros.

O Kremlin frequentemente se refere ao foguete como uma "arma maravilhosa". No entanto, testes anteriores não parecem ter sido bem-sucedidos. Um lançamento falho em agosto de 2019 levou a uma explosão grave em uma base no noroeste da Rússia, resultando em vítimas e níveis elevados de radiação nas proximidades.

No mês passado, Putin afirmou que o Burevestnik havia concluído com sucesso os testes. Ele não forneceu mais informações na época. Especialistas ocidentais permanecem céticos quanto à viabilidade da arma. Na década de 1960, os EUA tentaram um projeto semelhante chamado "Pluto", mas foi encerrado em 1964 após seis anos e meio de desenvolvimento. No ano passado, o especialista em foguetes Markus Schiller disse à "World" que um teste bem-sucedido do Burevestnik não significaria automaticamente que ele estava pronto para implantação.

A União Europeia expressa preocupação com o contínuo desenvolvimento da Rússia de seu arsenal nuclear, especialmente o míssil Burevestnik. O potencial deployment de mísseis Burevestnik nos bunkers de Wologoda-20, como sugerido por Decker Eveleth e Jeffrey Lewis, poderia ter significativas implicações para a segurança internacional, dadas as capacidades do míssil e a proximidade da instalação a Moscou.

