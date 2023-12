Destaques da história

Fórmula E: O ePrix de Moscovo é retirado do campeonato do mundo

ePrix de Moscovo cancelado

A corrida deverá ter lugar a 4 de junho

Próxima corrida de Fórmula E em Berlim, a 21 de maio

Os organizadores da Fórmula E anunciaram esta sexta-feira que "circunstâncias imprevistas" obrigaram ao cancelamento do ePrix de Moscovo, previsto para sábado, 4 de junho.

"A Fórmula E tomou a decisão de não correr na capital russa devido a circunstâncias recentes e imprevistas relacionadas com o encerramento de estradas", afirmou a Fórmula E num comunicado no seu sítio Web oficial.

Na corrida inaugural do ano passado, vencida por Nelson Piquet Jr., os pilotos competiram num circuito de rua de 2,4 quilómetros que passava ao lado da Praça Vermelha e do Kremlin, locais emblemáticos de Moscovo.

Foram feitos esforços para encontrar um local alternativo, mas sem sucesso, disse o Diretor Executivo da Fórmula E, Alejandro Agag.

"Explorámos todas as possibilidades, incluindo o regresso ao Mónaco, mas lamentavelmente não foi possível organizar a mudança de local num prazo tão curto", afirmou Agag num comunicado.

"Agora, vamos concentrar-nos nas três corridas que faltam em Berlim e na dupla jornada de Londres, que tenho a certeza que será uma conclusão emocionante na luta pelo campeonato."

O piloto da Abt Schaeffler, Lucas di Grassi, tem 11 pontos de vantagem sobre o rival da Renault e.Dams, Sebastien Buemi, faltando agora apenas três corridas para o fim do campeonato.

MAIS: Fórmula E se apaixona por Paris

O cancelamento da nona ronda do campeonato do mundo de 2015-16 ocorre duas semanas após o enorme sucesso da primeira corrida do ePrix de Paris, que viu uma multidão de 20.000 pessoas a assistir à corrida dos pilotos nas ruas em redor de Les Invalides, no sétimo arrondissment da capital francesa.

"A pista é fantástica, é agora uma das minhas favoritas", disse o atual campeão de Fórmula E, Piquet Jr., à CNN. "A atmosfera, as pessoas, as celebridades, é a corrida a que se deve ir. Deve estar facilmente entre os três melhores locais, talvez o melhor".

Os fãs que se alinharam nas ruas para assistir à corrida ficaram impressionados com a nova série de corridas, que está agora a ter a sua segunda temporada.

"Acho que a Fórmula E é muito interessante", disse Lisa Barthelemy à CNN. "É a primeira vez em Paris. Espero que haja outras edições. É muito orientada para o futuro".

A oitava ronda do campeonato mundial abreviado de 10 corridas tem lugar em Berlim, a 21 de maio, e as duas últimas rondas terão lugar no Battersea Park, em Londres, no primeiro fim de semana de julho.

MAIS: Paris "mágica" mostra "força

MAIS: Todt quer mais carros eléctricos

ePrix de Paris: "É a corrida do futuro

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com