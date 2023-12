Fórmula E: Mercedes-Benz e Porsche juntam-se ao novo campeonato

Os dois titãs do desporto automóvel vão estar frente a frente com os rivais BMW e Audi pela primeira vez naquela que será a época mais movimentada da história da Fórmula E.

LER: O "novo campeonato futurista" com o objetivo de se ligar aos fãs

As novas adições aumentarão o número de carros e pilotos na grelha para 24, o que incluirá agora mais fabricantes do que qualquer outra categoria de corridas.

Desde a sua criação, há cinco anos, a Fórmula E tem estado na vanguarda da promoção de viagens ecológicas e alguns dos fabricantes mais prestigiados do mundo juntaram-se à série em rápido crescimento.

LER: 'Quando a Mercedes vem, vem para ganhar'

Com a afiliada HWA Team, a Mercedes já tem estado a testar a água antes do lançamento da equipa.

O fabricante alemão está a construir uma verdadeira dinastia na Fórmula 1, tendo triunfado nas cinco épocas anteriores, e já está na pole position para ganhar seis campeonatos seguidos.

Novos destinos

Com a adição de Londres e Seul, haverá também 14 corridas na próxima temporada, realizadas em 12 cidades de quatro continentes.

A temporada terminará com uma dupla jornada na capital inglesa, que terá lugar numa pista única que incluirá secções interiores e exteriores.

"A próxima temporada promete ser a mais emocionante e ansiosamente aguardada na curta história do Campeonato de Fórmula E da ABB FIA", afirmou Alberto Longo, cofundador e diretor executivo adjunto da Fórmula E.

E acrescentou: "Olhando para a lista de cidades e capitais que apoiam a Fórmula E e o movimento elétrico, este é o calendário mais longo e mais abrangente até à data."

Novas regras

Para além de novos fabricantes e destinos, haverá também um novo conjunto de regras para a época.

Por exemplo, os carros terão 10 quilowatts adicionais de potência disponível quando utilizarem o modo de ataque - uma caraterística que dá aos pilotos uma vantagem sobre os seus adversários.

O piloto mais rápido nas fases de qualificação dos grupos também receberá um ponto extra.

Leonardo DiCaprio assiste à estreia do novo filme da Fórmula E

O campeonato deste ano tem sido fantasticamente imprevisível, com oito vencedores nas 10 corridas realizadas até agora.

O piloto da Techeetah, Jean-Éricc Vergne, lidera a classificação - seis pontos à frente de Lucas di Grassi, da Audi Sport.

"Juntamente com os ajustes feitos aos regulamentos desportivos", disse Longo, "as corridas têm o potencial de serem ainda mais intensas e imprevisíveis do que nunca".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com