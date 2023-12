Destaques da história

Fórmula E: Daniel Abt vence em Berlim e Jean-Eric Vergne aumenta a vantagem no título

Daniel Abt vence o ePrix de Berlim

Um duplo para a equipa Audi Sport

Jean-Eric Vergne, líder do campeonato, é terceiro

O piloto da Audi Sport, Daniel Abt, nunca esteve à frente da pole position durante as 45 voltas ao circuito do antigo aeroporto de Tempelhof, na capital alemã.

O campeão em título Lucas di Grassi, do Brasil, igualou a sua melhor classificação da época no segundo lugar para fazer uma dobradinha para a Audi, com Vergne a vencer uma emocionante batalha com Sebastien Buemi (Renault e.dams) pelo último lugar do pódio.

Vergne, da Techeetah, que venceu a ronda anterior na sua cidade natal, Paris, tem uma vantagem de 40 pontos sobre o britânico Sam Bird, quando faltam apenas três rondas para o final da temporada de supercharged, uma vez que o seu principal rival pelo título terminou em sétimo lugar para a DS Virgin Racing.

Vergne rumo ao título da Fórmula E

"Aumentar a minha vantagem para o título é fantástico", disse Vergne, mas o francês admitiu que estava a ser muito secundarizado pelos pilotos da equipa da casa que estavam à sua frente.

Abt, que conquistou a segunda vitória da sua carreira, ganhou os pontos da pole e estabeleceu a volta mais rápida para deliciar o público da casa.

O seu único momento desconfortável ocorreu na paragem de recarga, quando o colega de equipa di Grassi se aproximou, mas ele conseguiu afastar-se novamente e vencer por quase sete segundos.

"Acho que não tenho palavras, é incrível", disse ele.

"Um Audi one-two, o nosso melhor resultado, e uma vitória em casa para mim, um super resultado."

Antes do início da corrida, os fãs em Berlim foram brindados com a visão do campeão mundial de F1 de 2016, Rosberg, testando o carro #Gen2 que será usado na próxima temporada na Fórmula E.

Foi a primeira apresentação pública do carro e a primeira condução numa pista num monolugar para Rosberg desde que conquistou o título para a Mercedes.

Rosberg, que se tornou um investidor na Fórmula E, disse que não está interessado num regresso às corridas, mas não deixou de dar umas voltas ao circuito com o novo carro.

O seu antigo rival na F1, o australiano Mark Webber, esteve entre as celebridades do desporto automóvel na ronda de Berlim, juntamente com o britânico David Coulthard.

A próxima ronda será em Zurique, na Suíça, dentro de três semanas, antes das duas rondas finais em Nova Iorque, em julho, com Vergne a liderar firmemente a corrida ao título e Abt a subir para quarto com a sua bela vitória.

Fonte: edition.cnn.com