Fórmula E: Daniel Abt garante a sua primeira vitória no México

Daniel Abt vence o E-Prix do México

Primeira vitória de um alemão na Fórmula E

Jean-Eric Vergne alarga a liderança do título em quinto

Abt, que partiu do quinto lugar da grelha, abriu caminho entre os concorrentes nas 47 voltas do Autódromo Hermanos Rodriquez para receber a bandeira axadrezada com o seu Audi Sport, a primeira vitória de um alemão na série.

O britânico Oliver Turvey (NIO Formula E) terminou em segundo lugar, sua primeira posição no pódio, com o ex-campeão mundial Sebastian Buemi, da Suíça, em terceiro lugar.

O líder da série, Jean-Eric Vergne (Techeetah), terminou em quinto, mas aumentou a sua vantagem na corrida pelo título para 12 pontos.

O adversário mais próximo de Vergne, o sueco Felix Rosenqvist, partiu da pole position para a Mahindra Racing, mas um problema técnico acabou com as suas esperanças quando liderava na fase inicial.

Vergne, que venceu a ronda anterior no Chile, chegou a rodar em terceiro lugar até ser vítima de uma boa manobra de ultrapassagem de Buemi e depois perdeu mais uma posição para Nelson Piquet Jr. (Panasonic Jaguar Racing).

O infortúnio de Rosenqvist deixou a jovem esperança Turvey na liderança, mas Abt aproximou-se antes da ronda de paragens nas boxes e assumiu a liderança nessa altura, antes de chegar ao fim com mais de seis segundos de vantagem sobre os seus adversários mais próximos.

"Que corrida fantástica", disse Abt, que subiu para sexto na classificação geral.

"Espero que possamos continuar assim, o carro estava fantástico e os meus homens fizeram uma paragem nas boxes incrível", acrescentou.

Abt, que corre na série desde a temporada inaugural de 2014-15, viu ser-lhe negada a vitória na segunda ronda da atual temporada em Hong Kong, em dezembro, devido a uma infração técnica, com Rosenqvist a subir ao primeiro lugar.

Turvey, que conseguiu aguentar um Buemi no final, também ficou satisfeito com o seu esforço.

"Temos trabalhado arduamente e mostrámos que temos um bom ritmo", disse.

O atual campeão da Fórmula E, Lucas di Grassi, que venceu o E-Prix inaugural na Cidade do México, conquistou seus primeiros pontos de uma temporada dececionante ao terminar em nono, mas tem uma batalha difícil para manter seu título.

A sexta ronda do campeonato de 12 corridas tem lugar em Punta del Este, no Uruguai, dentro de duas semanas.

