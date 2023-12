Destaques da história

Fórmula E: A imprevisível série de corridas em que o piloto faz a diferença

Houve cinco vencedores diferentes nas primeiras cinco corridas da nova temporada da Fórmula E

"O piloto conta mais do que o carro" - Buemi

Novas regras estão a tornar as corridas mais imprevisíveis

A quinta temporada da Fórmula E, brilhantemente imprevisível, tem os campeonatos de pilotos e de equipas em aberto a oito corridas do final.

São boas notícias para os principais protagonistas do desporto, uma vez que as novas regras, os circuitos de rua apertados e as duras corridas de um dia significam que o carro já não é a estrela - o que importa é o piloto.

"A Fórmula E é um dos últimos campeonatos em que o piloto conta mais do que o carro", afirma o piloto da Nissan e.dams, Sebastian Buemi, à CNN.

"Na Fórmula 1, tudo gira em torno do carro - se pusermos o melhor piloto no pior carro, ele não conseguirá ganhar.

"Já na Fórmula E, nem tudo depende do piloto, mas este tem um grande impacto no desempenho, mais do que em qualquer outro campeonato."

A temporada 2018/19 da Fórmula E

Stoffel Vandoorne, que fez a mudança da F1 para a Fórmula E na quinta temporada, concorda: "Não vemos o domínio, digamos, que existe na F1.

"Na Fórmula E é completamente diferente - todos têm uma hipótese de ganhar a corrida."

Modo de ataque

Os organizadores da Fórmula E estão continuamente à procura de formas de melhorar o espetáculo e, na quinta temporada, a introdução do Modo de Ataque e um novo formato de corrida estão a desempenhar o seu papel nesta temporada de montanha-russa.

O Modo de Ataque recompensa os pilotos com 25kw extra de potência quando saem da linha de corrida e passam pela zona de ativação. Com uma bateria limitada, um impulso extra de energia pode fazer uma diferença real nos lugares finais e nos pontos marcados.

"Estava um pouco cético em relação ao Modo de Ataque, mas a forma como o posicionaram na pista (significa) que é muito difícil activá-lo", explica Buemi.

"Isso criou muitas possibilidades de ultrapassagem, porque o tipo que vai activá-lo perde tanto tempo que até perde uma posição. O ganho de potência também é interessante. Tem sido muito bom até agora e ajuda a melhorar o espetáculo".

Uma segunda inovação da quinta temporada é o facto de cada E-Prix ter uma duração de 45 minutos mais uma volta, em vez de um número fixo de voltas utilizado noutras séries, como a F1.

O ritmo do líder da corrida dita quando a volta extra entra em ação, pelo que os seus rivais devem certificar-se de que têm bateria suficiente para terminar a corrida.

A nova regra afectou duramente Pascal Wehrlein, que perdeu a vitória quando ficou sem energia antes da linha de meta no México.

"É preciso saber o que o líder está a fazer", explica Buemi. "Se o líder cruzar a linha de meta aos 44 minutos e 58 segundos, teremos de fazer uma volta extra que não estava planeada.

"Em termos de estratégia, isso tornou as coisas muito mais difíceis em comparação com as primeiras épocas."

Ato de malabarismo mental

Vandoorne concorda que planear como usar e poupar energia no calor de uma corrida é um malabarismo mental único para o piloto.

"Na Fórmula E temos uma quantidade de energia que temos de gerir ao longo de toda a distância da corrida", explica o piloto da HWA Racelab.

"É sempre necessário pensar constantemente no futuro, pensar no final da corrida, quando estamos no momento de calor, quando toda a ação acontece. Nem sempre é uma coisa fácil de fazer.

"Pode voltar a afetar-nos no final da corrida, por isso estamos sempre a equilibrar as coisas."

A adição de novas regras à mistura ajudou a tornar a série de corridas eléctricas da FIA agradavelmente imprevisível, uma vez que leva os pilotos aos seus limites.

O formato de corrida de um dia significa que eles têm pouco tempo para aprender as pistas e dominar as condições - algo que se revelou particularmente testador na primeira corrida molhada da Fórmula E em Hong Kong.

A série corre em circuitos apertados no centro da cidade que, ao contrário das pistas de corrida construídas para o efeito, não permitem o conforto das áreas de saída de pista, em vez disso, as barreiras que esmagam os carros castigam os erros.

Os carros também têm menos força descendente do que as máquinas de corrida com asas da F1, o que torna mais fácil para os pilotos rivais correrem nariz com rabo e mudarem de posição.

"Na Fórmula E é possível fazer muita diferença", acrescenta Buemi, que ganhou o título da Fórmula E em 2016/2017.

"Se olharmos para [as corridas em] Marraquexe ou na Arábia Saudita, há pessoas que ganharam 20 posições na corrida, o que é algo que não se vê na Fórmula 1 - só os Mercedes conseguem fazer isso, mais ninguém.

"Portanto, as corridas são realmente imprevisíveis por causa de toda essa mistura de coisas."

A emocionante luta pelo título da Quinta Temporada continua na China continental com o E-Prix de Sanya a 23 de março.

