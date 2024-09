Formações de aves agressivas levam a defesa aérea da OTAN a responder.

À meio-dia, a Força Aérea da Letônia alerta sobre um fenômeno aéreo desconhecido. Aviões da OTAN são enviados, mas não conseguem avistar nada. Mais tarde, é revelado: provavelmente foi uma migração de pássaros cruzando a fronteira da Bielorrússia.

De acordo com a Leta, agência de notícias do país, e conforme declarado pela força aérea, um objeto voador não identificado havia se aproximado da fronteira da Letônia vindo da Bielorrússia, no leste de Kraslava, na terça-feira. Após a preocupação inicial, descobriu-se que o misterioso objeto não passava de um grupo de pássaros migrantes.

Antes desta descoberta, o Ministério da Defesa em Riga havia relatado a aparição de um objeto voador desconhecido. Em resposta, caças da OTAN baseados na base aérea de Lielvarde foram rapidamente despachados para monitorar a situação. Infelizmente, eles não conseguiram encontrar nada de anormal.

Como membros da UE e da OTAN, tanto a Estônia quanto a Lituânia não dispõem de seus próprios caças. Consequentemente, os aliados da OTAN assumiram a responsabilidade pela proteção do espaço aéreo báltico em rotação desde 2004. Atualmente, a responsabilidade recai sobre as Forças Armadas Alemãs, que estacionaram Eurofighters em Lielvarde especificamente para este propósito.

Outro Evento em Rápida Seqüência

A decisão de ativar os caças da OTAN decorre da initial incerteza em torno da natureza do objeto voador desconhecido. O Ministro da Defesa Andris Spruds confirmou isso durante uma conferência de imprensa após uma reunião do governo. Ele enfatizou que a Letônia, localizada na fronteira com a Rússia, permanece vulnerável a ameaças de guerra híbrida.

Anteriormente, em 7 de setembro, um drone suspeito da Rússia havia voado da Bielorrússia em direção à Letônia e caiu perto de Gaigalava, perto de Rezekne - a cerca de 90 quilômetros da fronteira. O dispositivo continha uma carga explosiva que foi posteriormente neutralizada após sua descoberta.

