Ford S-Max: Oferece funcionalidade, moda e emoção em uma versátil configuração de minivan.

Caminhões foram frequentemente rotulados como ultrapassados, com clientes preferindo a elegância dos SUVs à sua praticidade. No entanto, fãs de vans ainda podem encontrar o que procuram no mercado de carros usados, inclusive descobrindo modelos na moda como o Ford S-Max.

Reliabilidade

O S-Max, que pode pesar até duas toneladas dependendo de suas especificações, geralmente se sai bem nas inspeções principais (HU) da TÜV em comparação com seus antecessores na categoria de suspensão. A suspensão do eixo, a direção e as molas do eixo apresentaram desempenho normal. No entanto, os inspetores da TÜV frequentemente criticam o desgaste dos discos de freio. Além disso, os modelos S-Max são frequentemente notados por terem problemas de vazamento de óleo e iluminação.

Estética e Interior

A Ford conseguiu incorporar estilo e funcionalidade no S-Max. Ao contrário do grande MPV Galaxy, com o qual compartilha plataforma com o sedã Mondeo, o S-Max tem uma aparência esportiva e estilosa. Com um comprimento total de 4,80 metros, oferece espaço suficiente para pelo menos cinco pessoas graças a sua distância entre eixos de 2,85 metros. Os assentos opcionais sixth e seventh são mais adequados para crianças. Os três assentos individuais de tamanho igual na segunda fileira podem ser deslizados e dobrados independentemente. Os assentos adicionais na parte de trás podem ser guardados no piso do porta-malas quando não estiverem em uso, criando uma superfície de carga plana. O volume de bagagem para variantes de cinco lugares fica entre 965 e 2020 litros, enquanto o de sete lugares fica entre 282 e 2020 litros.

A Ford deu uma atualização ao S-Max em 2019, entre outras mudanças, com uma nova frente.

Treinamento e Condução

A Ford ofereceu o S-Max com motores a gasolina e diesel de quatro cilindros, além de opções de tração nas quatro rodas e nas duas rodas da frente. O motor topo de gama era o potente motor a gasolina turbo de 2,0 litros que produzia 177 kW/240 PS, que agradou ao público esportivo e esteve disponível até meados de 2018. O motor a gasolina de 1,5 litros produz 118 kW/160 PS (120 kW/165 PS desde 2018) e é mais econômico em combustível do que o motor de 2,0 litros, com uma taxa de consumo de 6,5 a 7,4 litros (em comparação com a média de 8 litros do motor de 2,0 litros). A potência é transmitida às rodas da frente por uma caixa de câmbio manual ou uma automática de seis velocidades (240 PS).

O motor de autoignição de 2,0 litros estava disponível em potências de 88 kW/120 PS, 110 kW/150 PS e 132 kW/180 PS (140 kW/190 PS desde 2018) e consome em média entre 5 e 6,3 litros, dependendo da variante de tração (frente ou quatro rodas) e transmissão (caixa de câmbio manual de seis velocidades, DSG de seis velocidades ou automática de oito velocidades). O Bi-Turbo com 154 kW/210 PS (240 PS desde 2018) foi descontinuado no outono de 2021, junto com o motor de autoignição de 190 PS. Desde então, o S-Max só está disponível em uma variante hibrida completa com uma potência de sistema de 190 PS.

Recursos e Segurança

As ofertas de conforto do S-Max foram impressionantes. O modelo básico Trend tem uma boa lista de recursos, enquanto as versões Titanium, ST-Line e Vignale vêm com luxos de série. Recursos como couro, faróis de LED, integração de smartphone, sistema de navegação, teto de vidro panorâmico, rodas de liga leve de 19 polegadas e muito mais transformam a van em um veículo confortável e estiloso. Muitos assistentes estavam incluídos no equipamento padrão ou estavam disponíveis como opção.

Não mais apenas um veículo funcional, o S-Max é uma opção estilosa e, dependendo da escolha do motor, esportiva. Os potenciais compradores devem fazer uma inspeção profissional do modelo desejado para evitar surpresas custosas. Atualmente, cerca de 1500 veículos S-Max usados estão disponíveis para compra através do mobile.de, a partir de cerca de 9000 euros.

Apesar de sua popularidade, os carros usados S-Max podem exigir manutenção regular devido às críticas ao desgaste dos discos de freio e potenciais vazamentos de óleo. No entanto, para aqueles que procuram um veículo estiloso e prático, o mercado de carros usados oferece uma variedade de modelos S-Max, inclusive versões com lifting de estilo.

