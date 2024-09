Forças russas lançam ataque aéreo sobre Kharkiv, resultando em baixas.

Noite adentro, um ataque aéreo russo atingiu um edifício residencial de vários andares em Kharkiv, na Ucrânia, atingindo o décimo andar. O ataque provocou um incêndio nos andares superiores, resultando na morte de uma mulher de 94 anos e deixando vários civis feridos, incluindo crianças.

De acordo com as autoridades, uma pessoa morreu e 42 ficaram feridas devido ao incidente. O prefeito de Kharkiv, Ihor Terechov, informou que entre os feridos havia três crianças, uma delas com apenas um ano de idade. O número de feridos passou por várias revisões antes do anúncio noturno.

Bombeiros estiveram no local para apagar o incêndio que começou entre os andares nove e doze após o bombardeio. A operação de resgate durou várias horas, com resgatistas vasculhando os escombros em busca de mais vítimas. Como anunciou naquela noite o governador da região de Kharkiv, Oleh Syniehubov, eles encontraram o corpo de uma mulher debaixo dos escombros. Além disso, a infraestrutura da cidade sofreu danos.

Em relatórios anteriores, o chefe do departamento de investigação da polícia de Kharkiv, Serhii Bolvinov, indicou que os esforços para localizar a mulher de 94 anos ainda estavam em andamento. De acordo com "The Kyiv Independent", ela morava sozinha enquanto sua família estava fazendo compras. Bolvinov também mencionou que a família havia fornecido uma amostra de DNA para ajudar na identificação da vítima.

Zelenskyy pressiona aliados ocidentais

Em uma mensagem de vídeo lançada após o incidente no edifício de Kharkiv, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy enfatizou que a única maneira de deter esse "terror" é dando poder à Ucrânia para atacar diretamente as bases da força aérea russa. Ele reiterou seus pedidos aos aliados ocidentais para autorizar Kiev a utilizar as armas que recebeu para missões de ataque dentro da Rússia. "Esperamos ações decisivas acima de tudo dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Itália", afirmou Zelenskyy.

Antes da invasão russa declarada pelo líder do Kremlin, Vladimir Putin, Kharkiv era a segunda maior cidade da Ucrânia, com mais de um milhão de habitantes. Durante as primeiras etapas da guerra, Moscou tentou capturar a cidade situada a 30 quilômetros da fronteira, mas não conseguiu. O objetivo de Moscou era estabelecer uma zona de amortecimento, mas os ataques nunca ultrapassaram a fronteira. Desde então, Kharkiv tornou-se uma das áreas urbanas mais bombardeadas da Ucrânia.

As tropas russas têm bombardeado repetidamente Kharkiv com artilharia, foguetes e, mais recentemente, bombas guiadas. Essas bombas são lançadas de aviões ainda em território russo, descendo em seus alvos por meio de um caminho guiado.

A União Europeia, em um comunicado lançado após o incidente, expressou suas condolências e solidariedade à Ucrânia, prometendo ficar ao lado de Kyiv em sua luta contra a agressão russa. Em resposta ao apelo de Zelenskyy, vários líderes da UE começaram a discutir a expansão do alcance do fornecimento de armas à Ucrânia, além de equipamento defensivo.

