- Forças militares encontram vários mortos em Gaza

Forças Armadas Israelenses Revelam Descobrimento de Vários Indivíduos Falecidos Durante Operação na Faixa de Gaza

De acordo com seu comunicado, a operação militar ainda está em andamento na Faixa de Gaza, com tropas realizando um processo de recuperação e identificação que pode levar várias horas. Inicialmente, era incerto se os corpos eram de reféns israelenses. As forças armadas pediram para não divulgar informações não confirmadas. Anteriormente, havia especulações circulando nas redes sociais sobre indivíduos capturados.

Parentes de Reféns Protestam Novamente

Várias manifestações ocorreram em Tel Aviv e em outros locais israelenses durante a noite, exigindo uma resolução para libertar os reféns detidos pelo Hamas islâmico e defendendo novas eleições. Após ouvirem a notícia dos falecidos, os parentes dos reféns abordaram meios de comunicação, expressando: "Netanyahu abandonou os reféns. A nação tremerá a partir de amanhã, o público é chamado a se preparar."

Os parentes dos reféns criticaram ferozmente o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu durante um encontro fora da sede das forças armadas israelenses em Tel Aviv. "Netanyahu e seus colegas do gabinete escolheram minar o acordo de cessar-fogo para o corredor de Philadelphi, condenando efetivamente os reféns à morte", foi a declaração lida em voz alta.

Negociações Paralizadas

As negociações de paz entre Israel e o Hamas islâmico, mediadas pelos EUA, Egito e Qatar no Cairo, estão estagnadas há algum tempo. O ponto principal de discordância é a duração da presença militar israelense na Faixa de Gaza, especialmente o corredor de Philadelphi, que faz fronteira com o Egito. Recentemente, o Cabinet de Segurança de Israel decidiu manter a autoridade sobre a fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito.

Críticos, incluindo o ministro da Defesa Joav Galant, expressam preocupação de que manter o controle pode atrapalhar a libertação dos reféns, já que o Hamas não concordará com a jurisdição israelense sobre o corredor de Philadelphi. Galant criticou publicamente Netanyahu durante a reunião.

A mãe de um refém do Hamas se referiu à insistência de Netanyahu em controlar o corredor de Philadelphi como "uma traição ao povo, contra o estado de Israel e contra o sionismo". "Netanyahu não é o Sr. Segurança, mas o Sr. Morte", ela declarou. Netanyahu se refere a si mesmo como Sr. Segurança, afirmando sua capacidade de garantir a segurança de Israel.

Diante dos recentes desenvolvimentos, organizações internacionais de direitos humanos pediram uma investigação independente sobre as circunstâncias envolvendo as mortes na [Territórios Palestinos]. A comunidade internacional também instou tanto Israel quanto o Hamas a retomar as negociações e trabalhar em direção a uma resolução pacífica, enfatizando a importância de proteger a vida de todas as pessoas envolvidas.

