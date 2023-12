Forças dos EUA e da Somália matam comandante do Al-Shabaab responsável por vários ataques, segundo as autoridades

"Ayman foi responsável pelo planeamento de múltiplos ataques terroristas letais na Somália e em países vizinhos", afirmou Aweis numa declaração nas redes sociais.

Mais notavelmente, Ayman é responsável por um ataque terrorista contra pessoal dos EUA e do Quénia no aeródromo de Manda Bay, no Quénia, em 5 de janeiro de 2020, segundo as autoridades americanas.

Três americanos foram mortos, incluindo um soldado e dois civis contratados. De acordo com uma declaração do Departamento de Estado dos EUA, mais dois militares americanos e um empreiteiro civil ficaram feridos.

Em janeiro deste ano, o governo dos EUA ofereceu uma recompensa de até 10 milhões de dólares por "informações que levem à detenção ou condenação de Maalim Ayman em qualquer país".

O Al-Shabaab foi designado pelos EUA como um grupo terrorista em 2008 e por um comité do Conselho de Segurança da ONU em 2010.

A CNN contactou o Departamento de Estado dos EUA para comentar o assunto.

Fonte: edition.cnn.com