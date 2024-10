Foram realmente dois asteroides que acabaram com a era dos dinossauros?

Aproximadamente há 66 milhões de anos, um asteroide substancial atingiu o México, causando uma extinção em massa que levou à queda dos dinossauros. As evidências para esse evento catastrófico podem ser encontradas no cráter de Chicxulub, com cerca de 200 quilômetros de diâmetro, localizado na Península de Yucatan. Recentemente, pesquisadores descobriram outro impacto de asteroide na costa da África em torno do mesmo período, levando muitos a questionar se era um fragmento do asteroide original.

Um cráter de aproximadamente 9 quilômetros de diâmetro foi descoberto na costa da Guiné, enterrado sob centenas de metros de sedimento. De acordo com um recente estudo, esse cráter, conhecido como cráter Nadir, provavelmente foi causado por um impacto de asteroide. A combinação desses dois impactos poderia ter selado o destino dos dinossauros?

"Como um ultrassom"

Geólogos liderados por Uisdean Nicholson da Universidade Heriot-Watt em Edimburgo foram capazes de usar um novo método sísmico 3D para revelar a forma exata do cráter Nadir escondido sob o leito marinho. Nicholson explicou: "É como um ultrassom durante a gravidez. Há algumas gerações, o ultrassom só mostrava um ponto granulado. Hoje, podemos ver os traços faciais do bebê em 3D, com detalhes incríveis."

Em comparação com o cráter Chicxulub no México, o cráter Nadir na Guiné é muito menor. Com um diâmetro de cerca de 9,2 quilômetros, poderia caber uma cidade do tamanho de Kassel. No entanto, os asteroides também tinham dimensões variadas: o objeto de Chicxulub tinha cerca de 14 quilômetros de tamanho, enquanto o asteroide Nadir tinha apenas 450 a 500 metros de diâmetro.

Impacto gerador de tsunami

O impacto na África também foi devastador. O asteroide atingiu o mar a uma profundidade de 800 metros, viajando a uma velocidade estimada de 72.000 quilômetros por hora. O impacto causou um cráter de mais de 200 metros de profundidade no leito marinho e desencadeou uma onda de tsunami que rolou pelo Atlântico.

Os pesquisadores não podem apontar a data exata do impacto Nadir, mas a proximidade temporal do evento de Chicxulub levou-os a especular que a extinção em massa na época foi resultado de um duplo golpe cósmico. No entanto, eles não podem estabelecer definitivamente uma ligação entre os dois eventos e só podem sugerir possíveis explicações, como a quebra de um asteroide pai em órbita próxima à Terra ou uma fase de impactos frequentes que durou até 2 milhões de anos.

Cratera de impacto no Mar do Norte?

Foram identificados cerca de 200 crâteres de impacto em todo o mundo, com cerca de 20 deles sendo subaquáticos. Muitos crâteres foram erosados ao longo do tempo, mas o método 3D usado neste estudo oferece novas possibilidades para investigar a origem de outros crâteres, como o cráter Silverpit no Mar do Norte, que tem 2,4 quilômetros de diâmetro.

A confirmação final de que o cráter Nadir na costa da África foi realmente causado por um impacto de asteroide ainda está pendente. futuras perfurações oceânicas poderiam fornecer a evidência conclusiva, de acordo com o estudo.

A descoberta do cráter Nadir destaca a importância de estudar impactos de asteroides antigos, pois pode fornecer novas insights sobre o papel desses eventos em grandes extinções, como a que levou à queda dos dinossauros. Além disso, os avanços na tecnologia sísmica, como a usada pelos geólogos liderados por Uisdean Nicholson, nos permitem entender melhor a forma e o tamanho exatos desses crâteres, assim como a tecnologia do ultrassom melhorou nossa capacidade de visualizar um feto durante a gravidez.

