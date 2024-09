Foram identificados seis casos verificados de vírus do Nilo Ocidental na Alemanha.

Este ano, pelo menos seis indivíduos na Alemanha contraíram o vírus do Nilo Ocidental através das picadas de mosquitos locais, segundo o Instituto Robert Koch (RKI) até 19 de setembro. Os locais dessas infecções incluem Saxônia (com dois casos), Berlim, Brandemburgo, Saxônia-Anhalt e Baixa Saxônia. Além disso, foram identificados cinco casos adicionais relacionados a viagens para outros países.

O virólogo Jonas Schmidt-Chanasit do Instituto Bernhard Nocht para Medicina Tropical (BNITM) em Hamburgo prevê que haverá mais casos, embora o verão tenha passado. Ele nota que, embora o exame de amostras suspeitas seja trabalhoso devido a baixas cargas virais, mais estão sendo identificadas. Os mosquitos permanecem ativos por mais algumas semanas, mesmo durante o outono, de acordo com Schmidt-Chanasit. No entanto, ele enfatiza que a temporada do Nilo Ocidental está chegando ao fim. No ano passado, o RKI documentou 7 casos de infecção pelo Nilo Ocidental transmitidos por mosquitos locais, enquanto no ano anterior foram 17.

Existe um número considerável de casos não relatados do vírus do Nilo Ocidental, já que cerca de 80% das pessoas não apresentam sintomas durante uma infecção. Além disso, cerca de 20% apresentam sintomas leves e não específicos, como febre ou rash cutâneo, que muitas vezes passam despercebidos.

Vacinação de cavalos é altamente recomendada

Os casos graves ou fatais de febre do Nilo Ocidental geralmente afetam indivíduos mais velhos com condições pré-existentes. Aproximadamente 1% das infecções resultam em tais doenças neuroinvasivas graves. O vírus é transmitido principalmente através de picadas de mosquitos entre aves selvagens, mas mosquitos infectados também podem transmitir o vírus para humanos e vários mamíferos, como cavalos.

Até 19 de setembro, o Instituto Friedrich Loeffler (FLI) relatou 51 casos de vírus do Nilo Ocidental em aves e 85 em cavalos. As regiões mais afetadas são Berlim, Brandemburgo, Saxônia-Anhalt e Saxônia. O clima quente e úmido, além de um aumento no número de mosquitos picadores, levou a mais casos relatados em outros estados também.

Atualmente, há um aumento no número de cavalos com casos graves no leste e sudeste da Baixa Saxônia. Como resultado, o FLI recomenda fortemente a vacinação para cavalos nessas áreas ou mesmo aqueles que são transportados briefly para lá.

Apesar do fim da temporada do Nilo Ocidental, doenças infecciosas como o vírus do Nilo Ocidental continuam a representar uma ameaça persistente, especialmente para indivíduos mais velhos com condições pré-existentes. Doenças infecciosas, como o vírus do Nilo Ocidental, também podem afetar cavalos, como mostram os 85 casos relatados em cavalos em várias regiões da Alemanha.

