Foram corrigidos problemas com transacções digitais na sequência de um acidente informático.

Durante um período considerável, indivíduos na Alemanha enfrentaram dificuldades no uso de seus cartões de crédito e débito para transações. Uma quantidade significativa de clientes bancários foi afetada, com problemas generalizados em transações de cartões de débito, crédito e giro. A situação permaneceu estagnada até a tarde, quando foi oficialmente anunciado que o problema havia sido resolvido. De acordo com um representante do Comitê da Indústria Bancária Alemã, "O problema técnico que momentaneamente impediu os pagamentos por cartão de débito e crédito foi resolvido". Como resultado, as compras nas caixas registradoras das lojas agora estão sendo processadas com a facilidade tradicional usando todos os cartões.

Inicialmente, foram impostas restrições nos pagamentos por cartão, inclusive nos caixas dos supermercados e até mesmo nos caixas eletrônicos para saques. Não foram apenas os bancos individuais afetados; o uso de cartões no exterior também foi interrompido. A Autoridade Federal para a Segurança da Informação (BSI) assumiu o controle da situação, comunicando-se com as partes envolvidas e as autoridades relevantes.

A causa da interrupção foi determinada como problemas técnicos em um provedor de serviços de TI e provedores associados, de acordo com um porta-voz do Comitê da Indústria Bancária Alemã. Especialistas dos operadores e provedores do sistema de pagamento analisaram a magnitude e os detalhes do problema para entender melhor a situação. Felizmente, com base nas informações disponíveis atualmente, um ataque cibernético pode ser descartado como a causa.

O provedor de serviços de TI responsável pelos problemas foi identificado como First Data, uma subsidiária do conglomerado norte-americano Fiserv, de acordo com um porta-voz. O problema técnico estava afetando certos serviços de processamento.

Apesar da resolução do problema, alguns consumidores ainda podem estar relutantes em usar cartões de crédito devido aos incômodos recentes. No futuro, os bancos podem considerar a implementação de sistemas de backup para garantir a continuidade do serviço durante os problemas técnicos.

