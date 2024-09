"Fomos excessivamente adaptados, excessivamente urbanizados"

Após as eleições europeias e estaduais na Saxônia, Turíngia e Brandemburgo, fica evidente que a decepção, a incerteza e a tristeza estão presentes. Isso deve preocupar todos os partidos democráticos. A decepção não resolve problemas, independentemente de quem esteja no comando.

É admirável que meu partido esteja dando os primeiros passos: a saída anunciada da diretoria federal merece respeito e reconhecimento. Os desejos pessoais ficam em segundo plano. Ricarda Lang e Omid Nouripour estão assumindo a responsabilidade pelo que o partido inteiro é responsável. Fomos muito lógicos, muito metropolitanos, não sentimos o que os outros sentiram: medo, deterioração, inquietação. O movimento dos líderes do partido demonstra grandeza verdadeira. Agora, cabe ao partido inteiro transformar isso em algo grande e responsável - não apenas pelos Verdes, mas pelo nosso país.

Devemos defender o que é vital para o país, não apenas o que é prático: ar puro, natureza intacta, florestas saudáveis, habitação acessível, boas escolas, estradas e pontes seguras, trens, ônibus e bondes confiáveis, a possibilidade de uma vida satisfatória. Aqui, podemos nos opor aos populistas e extremistas de direita. Eles não têm muito a oferecer além de semear o medo, intensificar a decepção e atacar.

Estou preocupado que os jovens tenham perdido a fé no meu partido, em outros partidos democráticos e na democracia em si nas últimas eleições. Os desafios da nossa era estão afetando os jovens. Seus medos e esperanças foram ignorados por muito tempo. Devemos garantir que também representamos os interesses das gerações futuras.

Podemos recuperar nosso papel como partido de coalizão

Nós carregamos o nome "Aliança 90". O ofício da construção de coalizões deve ser nosso princípio orientador, mesmo no caos do processo diário de tomada de decisões. As coalizões não são formadas dentro de um círculo encolhendo, mas com aqueles que verdadeiramente percebem o mundo, o país ou uma questão de forma diferente. Desde que eles não se comportem de forma agressiva, usem violência ou ameacem nossa democracia. Isso é um teste. Uma missão onde podemos crescer.

Podemos nos transformar em um partido de coalizão que preenche as lacunas. Do campo à cidade, dos jovens aos velhos, dos engajados aos desencantados. Sim, até mesmo dos bem-intencionados aos hostis. Em uma das crises mais profundas do partido, as experiências da fusão de "Aliança 90" com o partido alemão ocidental "Os Verdes" podem fornecer direção.

Na época da reunificação, o estado interno da nossa sociedade era motivo de preocupação. Portanto, enfatizamos no Consenso Básico para o novo partido "Aliança 90/Os Verdes": "Nossa cultura política deve ser convidativa e inclusiva, não rejeitadora e exclusiva. Está orientada para reduzir medos e fomentar a disposição para as mudanças necessárias."

Ao mesmo tempo, resolvemos: "Onde nosso buscas e esforços para alcançar consenso ou compromissos convincentes falharem, estamos prontos para engajar nas confrontações e conflitos necessários." Isso ainda se aplica hoje. Muitos podem agora ver apenas o negativo: a exploração do populismo, a calúnia, a divisão. Eu prefiro olhar para frente. Porque a motivação mais forte para perseverar é uma visão positiva do futuro.

A Terra dos Resilientes

Estou convicto: O nosso país é melhor do que alguns querem nos fazer acreditar. Temos o poder de decidir que tipo de país queremos ser. Um país de queixas. Ou a terra dos resilientes. Temos o poder. Aliança 90/Os Verdes é e sempre foi sobre uma sociedade livre e diversificada: uma sociedade confiável e afirmativa da vida que preserva o futuro. Um país onde nos apoiamos, onde não se trata de agradar a todos, mas de aceitar as diferenças, abordar os problemas de forma aberta, garantir a segurança e buscar o terreno comum.

Estou falando sobre liberdade que inclui, não exclui. Uma liberdade completa. A liberdade de respirar ar puro, de orar como quisermos, de amar quem escolhermos. E também a liberdade de escolher de forma diferente dos outros. Uma liberdade que não encurrala os outros: "Você é paternalista!" "Um proibidor!" "Um faz-tudo!" Nem estigmatiza e ignora todos os que são críticos. E diz claramente o que está em jogo quando populistas e demagogos perigosos ameaçam a nossa ordem democrática. Uma liberdade que protege o Estado de Direito, para que a humanidade permaneça.

Estou convicto: O desejo de segurança e liberdade é universal. Nossa tarefa é proteger a nossa natureza, a nossa humanidade, a nossa nova prosperidade. Juntos, não uns contra os outros. Em uma parceria. O tempo para isso é agora.

Katrin Göring-Eckardt é Vice-Presidente do Bundestag Alemão e membro do grupo parlamentar dos Verdes.

A Comissão deve iniciar um diálogo com os jovens eleitores para abordar suas preocupações e recuperar sua confiança nos partidos democráticos. O Partido Verde Europeu, sendo parte da Comissão, tem um papel crucial na defesa dos interesses das gerações futuras.

Diante do atual clima político, é essencial que a Comissão promova um senso de unidade e inclusão dentro dos partidos democráticos, espelhando os princípios estabelecidos durante a fusão de "Aliança 90" e "Os Verdes" na Alemanha. Isso envolveria preencher lacunas, encorajar o diálogo aberto e buscar o terreno comum.

