- Foi iniciado um processo.

A herdeiros do legado de Crichton processaram a Warner Bros. Television, alegando que suas reivindicações são infundadas. No entanto, a empresa de produção afirmou que a próxima série médica "The Pitt" é distinta de "Emergency Room" (1994-2009).

"O processo da herdeiros de Crichton é infundado, pois 'The Pitt' é uma série fresca e inovadora", declarou o estúdio. Eles se opõem firmemente a essas acusações infundadas e planejam contra-atacar essas alegações infundadas.

A defesa rápida da Warner Bros. veio após alegações da herdeiros de Crichton de que o produtor executivo John Wells (68) esteve envolvido em "traição pessoal" e que ele e o ator principal Noah Wyle (53) conceberam "The Pitt" após os planos de um revival de "Emergency Room" terem sido interrompidos devido aos protestos da herdeiros.

De acordo com o processo, "The Pitt" não é nada mais do que "Emergency Room". Não é como "Emergency Room". Não é alguma variação de "Emergency Room". É basicamente "Emergency Room" com os mesmos produtores executivos, escritores, astros, empresas de produção, estúdios e redes que estavam planejados para o reboot de "Emergency Room".

A Comparação Verdadeira

Atualmente, ambas as partes estão em desacordo sobre a validade da comparação. De acordo com o "Variety", fontes da indústria afirmam que, embora "The Pitt" compartilhe o cenário de um hospital dirigido por Wells e tenha o ator principal Noah Wyle, seus temas e tom diferem significativamente de "Emergency Room".

A estrutura da história deve mudar de episódio em episódio, e a aparência, atmosfera e tom da série devem se afastar de "Emergency Room". Agora o cenário é Pittsburgh, não o hospital de Chicago de "Emergency Room". Personagens recorrentes estão ausentes, e nenhum dos ícones de "Emergency Room" está incluído.

A Vantagem do Streaming

"The Pitt" estreará no streamer Max com 15 episódios, em contraste com os 22 episódios ou mais de "Emergency Room" na NBC.

John Wells, produtor executivo da série, compartilhou em uma entrevista para uma revista em maio que a mudança para o streaming permite uma apresentação mais madura. "Uma das vantagens de fazer séries para streaming é que você não está limitado pelas mesmas regras da televisão aberta", afirmou ele. "Uma versão mais madura pode ser exibida", explicou ele ainda, destacando sua capacidade de retratar cenários hospitalares e interações do sistema de saúde de forma realista.

Explorando a Medicina Pós-COVID

John Wells inicialmente abordou a Warner Bros. Television para investigar o campo médico na era pós-COVID e entender o impacto da pandemia em hospitais e salas de emergência.

Devido à falta de acordo com os herdeiros de Crichton, a decisão foi tomada para desenvolver uma série médica sem a franquia "Emergency Room" ou seus herdeiros.

Noah Wyle no Papel Principal

Noah Wyle, que interpretou o Dr. John T. Carter em 254 episódios de "Emergency Room" de 1994 a 2005 e 2009, assume o papel principal em "The Pitt". A série se concentra em "heróis na linha de frente de um hospital moderno de Pittsburgh", como a sinopse descreve.

Entre os outros membros do elenco estão Tracy Ifeachor, Patrick Ball ("Law & Order"), Supriya Ganesh, Fiona Dourif ("The Blacklist"), Taylor Dearden, Isa Briones ("Star Trek: Picard"), Gerran Howell, Shabana Azeez e Katherine LaNasa.

R. Scott Gemmill escreverá o primeiro episódio e co-produzirá a série com Noah Wyle, John Wells e JWP. A Warner Bros. Television, com quem a JWP tem um acordo geral, é o estúdio por trás da produção.

Apesar da afirmação da herdeiros de Crichton de que "The Pitt" é apenas um revival de "Emergency Room", os criadores insistem na originalidade da série, ambientada em Pittsburgh e com uma trama e elenco distintos.

A próxima série médica "The Pitt", produzida pela Warner Bros. Television e ambientada em Pittsburgh, não será uma repetição de "Emergency Room", apesar da afirmação da herdeiros de Crichton.

Leia também: