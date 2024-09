Fluxos maciços de material identificados no espaço exterior

Esta extensão incrível: um buraco negro lança jatos de material a 23 milhões de anos-luz pela Via Láctea. Anteriormente, a maior distância registrada era de 16 milhões de anos-luz. Esta descoberta pode desvendar um enigma cósmico.

Temos um novo recordista no espaço: um buraco negro dispara material em dois jatos bem definidos, estendendo-se por uma distância impressionante de 23 milhões de anos-luz. Esta descoberta surpreendente foi anunciada na revista "Nature" por uma equipe internacional de pesquisadores. A distância anterior alcançada por esses "jatos" era de apenas 16 milhões de anos-luz.

Os buracos negros, presentes em quase todas as galáxias, concentram milhões ou bilhões de vezes a massa do sol. "Agora sabemos que as galáxias e os buracos negros se desenvolvem juntos", explica George Djorgovski, da Caltech. "Importante: os jatos transportam energia para fora, afetando o crescimento das galáxias nas proximidades. Esta última descoberta sugere que esse impacto se estende muito além do que se pensava."

Atrai e Recusa

Os buracos negros exercem uma força gravitacional poderosa que atrai gás de suas vizinhanças, aumentando sua massa. No entanto, parte desse gás não cai no buraco negro. Em vez disso, é empurrado para longe por campos magnéticos e lançado de volta para fora como dois jatos de material a partir dos pólos magnéticos do buraco negro.

Até alguns anos atrás, os astrônomos consideravam que os jatos Typically alcançavam algumas centenas de milhares de anos-luz. Apenas alguns poucos se estendiam por vários milhões de anos-luz.

Isso mudou em 2018: ao examinar as estruturas cósmicas em grande escala com o conjunto de antenas LOFAR na Europa, uma equipe de pesquisadores detectou vários jatos de material que se estendiam por milhões de anos-luz. "Ficamos surpresos", diz Martijn Oei, da Caltech, "porque pensávamos que tais jatos longos eram raros".

O Jato de Material Mais Longo é Batizado em Homenagem a um Gigante Mitológico

O LOFAR já detectou mais de 8000 pares de jatos lançados por buracos negros. Os pesquisadores até batizaram o mais longo com o nome de "Porphyrion", em homenagem a um gigante da mitologia grega. Esses jatos recém-descobertos são cerca de dez vezes a distância entre a Via Láctea e a Nebulosa de Andrômeda, a maior galáxia próxima.

Para rastrear a origem dos jatos "Porphyrion", Oei, Djorgovski e seus colegas realizaram observações adicionais com vários telescópios gigantes. Eles finalmente encontraram uma galáxia colossal no centro desses dois jatos, cerca de dez vezes maior que a Via Láctea e situada a uma distância incrível de 7,5 bilhões de anos-luz da Terra.

Descoberta: Jatos de Material Massivos Existiram por Muito Tempo

"Achávamos que os jatos particularmente grandes eram uma tendência cósmica da nossa era atual", diz Oei. No entanto, "Porphyrion" sugere que eles existem há muito tempo. Isso implica que os jatos também tiveram um papel na evolução cósmica. "Cada canto do universo", diz Oei, "pode ter sido afetado pela atividade dos buracos negros em algum momento".

As descobertas do LOFAR são provavelmente apenas a ponta do iceberg. "O LOFAR só escaneou 15% do céu", enfatiza Oei. "Portanto, especulamos que há muitos mais desses gigantes por aí".

A descoberta desses jatos massivos também pode resolver um mistério cósmico: a origem dos campos magnéticos das estrelas e planetas. Talvez, sugere Oei, eles tenham origem nos buracos negros gigantes - e os jatos os tenham levado para o vasto espaço.

