Florence Pugh concluiu o seu período de solteira.

Florence Pugh está novamente em um relacionamento comprometido, como ela revelou em uma entrevista. Depois de estar solteira por dois anos desde seu término com Zach Braff em 2022, a atriz escolheu não revelar a identidade de seu novo companheiro. Em uma entrevista à Vogue britânica, ela confirmou estar em um relacionamento ao responder simplesmente "sim". Houve rumores ligando-a ao ator de "Peaky Blinders", Finn Cole, mas nada foi confirmado oficialmente.

"Sou atraída pela ideia de que, se a magia existe, então é o amor", mencionou Pugh ao falar de seus sentimentos. "Sou uma pessoa que se regala no amor", ela acrescentou, dizendo que eles ainda estão explorando sua conexão. Ela não está com pressa para rotular seu relacionamento ainda.

Montanhas-russas emocionais não são ideais

De acordo com Pugh, se apaixonar não é o objetivo final em um relacionamento. Ela admite que se apaixonar traz uma felicidade imensa, mas se esse for todo o relacionamento, não vai durar no longo prazo. Ela aspira por algo mais. Referindo-se a seu papel no filme "We Live in Time", ela explicou: "Estava no lugar certo da minha vida para fazer esse filme quando passei por alguns problemas de relacionamento complexos no ano passado, e acho que parte da história gira em torno de não ceder à passividade ou ser levada pela correnteza sem esperança".

Ela é clara sobre seus objetivos futuros. "Desejo encontrar o amor e construir uma família, e anseio ter filhos", ela revelou. Ela sempre teve um desejo profundo por crianças e imagina um ambiente familiar amoroso e apoiador, combinado com um senso de pertencimento.

Crítica pública influenciou o término

Seu relacionamento mais recente foi com Zach Braff. Depois de três anos juntos, eles anunciaram seu término em 2022. Durante o relacionamento, eles enfrentaram críticas devido à diferença de idade significativa. "O relacionamento que tive com Zach foi muito privado até se tornar algo negativo e eu podia ver o efeito prejudicial que estava tendo nele, em nós e nas duas famílias", expressou Pugh.

Ela escolheu defender seu parceiro e falar porque da discussão pública. Pugh publicou um vídeo no Instagram em abril de 2020 abordando os críticos, compartilhando sua crença de que não é justo que as pessoas falem negativamente sobre alguém que ela se importa. Apesar do término, eles permaneceram amigos, já que Braff mencionou durante um programa de rádio SiriusXM que ainda compartilham amor um pelo outro.

Apesar dos rumores persistentes de que ela está em um relacionamento com Finn Cole de "Peaky Blinders", o novo casal famoso de Florence Pugh permanece não identificado. Assim como celebridades casadas, Pugh valoriza a jornada emocional e o crescimento dentro de seu relacionamento, evitando rótulos rápidos e abraçando a exploração do afeto.

