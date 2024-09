Florence Pugh compartilha que seu físico experimentou uma forma menor de sofrimento como consequência da calvície para seu papel no filme.

A atriz de 28 anos teve que cortar seus cabelos para o filme de drama emocionante "Vivemos no Tempo", onde ela divide a tela com o ator britânico Andrew Garfield.

O filme conta a história de seu relacionamento de 10 anos, que dá uma guinada drástica após um diagnóstico médico.

Em uma entrevista à Vogue britânica publicada na quarta-feira, Pugh admitiu que o corte drástico de cabelo teve tanto um impacto físico quanto emocional nela.

"Em muitas culturas, os cabelos são considerados a parte mais valiosa do corpo; é onde armazenamos nossas memórias, sonhos e passado. Cortá-los pareceu estranho", disse Pugh, que já estrelou em "Oppenheimer", "Duna: Parte Dois" e "Little Women".

"Minha cabeça ficou muito sensível, e todos pareciam ansiosos para tocá-la. Meu corpo reagiu de forma estranha. Estava sempre com frio", explicou Pugh, interpretando o papel de uma patinadora artística transformada em chef chamada Almut.

Garfield, seu colega de cena, foi quem raspou a cabeça dela para o filme. Ele disse à revista que se sentiu honrado por ter sido dado a oportunidade, embora estivesse nervoso.

"E se eu de alguma forma danificasse a cabeça de uma das melhores atrizes de sua geração? Foi assustador, mas no final, foi uma cena muito íntima e bonita de filmar", disse Garfield, elogiando o crânio perfeitamente formado de Pugh.

Pugh revelou que esse papel veio em um ponto significativo de sua carreira.

"Estava passando por muitas mudanças e transformações pessoais ao mesmo tempo. Parecia que eu não era mais a mesma pessoa. Estava abraçando essa nova fase da minha vida."

Pugh também revelou que está em um novo relacionamento, mas escolheu não revelar a identidade de seu parceiro.

"Estamos descobrindo. E, pela primeira vez, não estou pulando em uma montanha-russa. Estou dando tempo para que desenvolva naturalmente", disse ela.

Seu relacionamento passado com o ator Zach Braff chamou a atenção devido à diferença de idade de 21 anos. Em uma entrevista ao Sunday Times em 2021, Pugh defendeu seu relacionamento contra críticas, dizendo: "É minha vida. Não estou vivendo para agradar aos outros ou fazer manchetes".

Quando perguntada sobre seu relacionamento na última entrevista, Pugh disse: "O relacionamento meu e de Zach foi inicialmente muito privado, mas tornou-se horrível, e eu podia ver o quanto estava afetando nós dois. Foi quando falei sobre isso. Tenho o dever de proteger as pessoas que amo.

"It's not pleasant knowing that people are saying horrible things about someone I love. I felt it was necessary to talk about it. Any relationship in the public eye is going to be challenging", ela concluiu.

Após experimentar essa mudança drástica, Pugh continuou a assumir papéis proeminentes na indústria do entretenimento, estrelar em filmes como "Oppenheimer" e "Duna: Parte Dois".

Apesar das cenas intensas e transformações em seus filmes, o mundo do entretenimento continuou fascinado por sua vida pessoal e relacionamentos.

