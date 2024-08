- Financiamentos destinados à reconstrução num total de 42,5 milhões de euros

Aumento de Fundos para Melhorias na Cidade de Bad Neuenahr-Ahrweiler

Segundo os ministros Ebling (SPD, Interior) e Schmitt (FDP, Economia), o município de Bad Neuenahr-Ahrweiler conseguiu decisões de financiamento no valor de 42,5 milhões de euros. Isso foi anunciado durante a cerimônia de início das obras de instalações no Kurpark, onde está planeado um novo centro de estilo de vida e turismo, incluindo um local de apresentações, biblioteca e casa de hóspedes.

Melhorando a Vida Local e o Turismo

Os ministros explicaram que esse desenvolvimento acrescenta outro capítulo à melhoria da qualidade de vida dos moradores e ao estímulo do turismo em Bad Neuenahr-Ahrweiler. Os governos federal e estadual estão atualmente acelerando os projetos de construção no Kurpark com aproximadamente 11 milhões de euros em financiamento. Mais apoio financeiro é esperado no período seguinte.

Apoio Financeiro para a Recuperação da Infraestrutura

O fundo único "Apoio ao Relançamento 2021" dos tesouros federal e estadual proporciona alívio financeiro para a reconstrução de estruturas danificadas pelas chuvas torrenciais e enchentes nos dias 14 e 15 de julho de 2021. Até agora, cerca de 922 milhões de euros foram concedidos do Fundo de Relançamento para a restauração da infraestrutura pública em todo o Reno-Palatinado, como anunciado pelo Ministério do Interior.

Desastre de Enchentes de 2021

Infelizmente, o incidente de enchentes de 2021 deixou 136 mortos no Reno-Palatinado, com 135 mortes no Vale do Ahr. Uma pessoa ainda está desaparecida. Centenas de casas foram destruídas, e estradas e pontes foram arrastadas.

Restaurando a Comunidade Após o desastre de enchentes de 2021, o município de Bad Neuenahr-Ahrweiler se beneficiará do fundo "Apoio ao Relançamento 2021", permitindo a reconstrução e a recuperação da infraestrutura.

Revitalizando a Comunidade Após o aumento de fundos para melhorias na cidade, a reconstrução de estruturas danificadas e a construção de novas instalações em Bad Neuenahr-Ahrweiler contribuirão para sua revitalização e promoverão a vida local e o turismo.

Leia também: