Quando são os jogos?

Final Four do March Madness: o que precisa de saber

Os jogos terão lugar no sábado à noite no "The Big Easy", no Caesars Superdome:

Villanova Wildcats vs. Kansas Jayhawks às 18:09 h ET

North Carolina Tar Heels vs. Duke Blue Devils às 20:49 ET.

Os vencedores de cada jogo enfrentar-se-ão no jogo do título na segunda-feira, 4 de abril, às 21:20 ET.

O que esperar?

Dos dois jogos, o segundo apresenta uma das rivalidades mais famosas do desporto e é, sem surpresa, o jogo de que todos falam. Notavelmente, a semifinal de sábado entre Carolina e Duke, dois duelos de universidades do mesmo estado, será a primeira vez que as equipas se encontram no torneio masculino da NCAA. O jogo será, no mínimo, sentimental. O lendário treinador da Duke, Mike Krzyzewski, levou a Duke à Final Four 13 vezes e ganhou cinco campeonatos nacionais. Com esta época - a sua última antes de se reformar - estabeleceu o recorde de maior número de presenças na Final Four na história da NCAA. A pressão é grande para que a Duke ganhe no sábado à noite e garanta ao treinador K a última vitória da sua carreira.

Com toda a conversa em torno da segunda semifinal, seria compreensível que tanto os jogadores de Villanova como os de Kansas se sentissem menosprezados. No entanto, este jogo pode ter um toque de desforra - pelo menos para os adeptos. Os dois programas encontraram-se na Final Four há quatro anos, quando os Wildcats derrotaram os Jayhawks por 95-79.

Como assistir?

De acordo com a Ticketmaster, os ingressos para os eventos da Final Four em Nova Orleans custam de US$ 195 a US$ 1.000.

Mas se não puder ir a Louisiana, não se preocupe: os restantes jogos masculinos serão transmitidos pela TBS. Pode transmitir os jogos através do sítio Web oficial do March Madness ou da aplicação NCAA March Madness Live.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com