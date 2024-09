Figuras republicanas de Ohio estão meticulosamente a afastar-se das declarações de Trump e Vance.

Ele ajudou a estabelecer uma escola no Haiti, batizada em homenagem à sua filha falecida Becky, que morreu em um acidente de carro anos atrás.

Ele aprecia os haitianos que residem em Springfield de forma legal e encontram emprego lá.

Em "PBS Newshour", ele afirmou na terça-feira à noite: "Eles são legais". Ele continuou: "Eles querem trabalhar. Na verdade, eles até querem trabalhar horas extras".

Além disso, DeWine observou que os haitianos escolheram Springfield devido à falta de mão de obra entre os proprietários locais de negócios após a pandemia do Covid-19.

No entanto, ao defender os haitianos com status de proteção temporária em Springfield, motivados pela violência e crise humanitária na região causada por tempestades e terremoto, DeWine quer desvincular o assunto do debate mais amplo sobre imigração e fronteira que molda a narrativa política republicana para as eleições de 2024.

"O assunto da imigração, assim como o assunto da fronteira, certamente é um tema válido", admitiu DeWine na entrevista da PBS. Ele expandiu sobre o assunto em conferências de imprensa e entrevistas subsequentes.

Mas, ele enfatizou, essa situação é distinta de Springfield.

Embora não tenha criticado diretamente o ex-presidente Donald Trump ou seu companheiro de chapa Sen. JD Vance, ele condenou a propagação de alegações falsas de maus-tratos a animais dentro da comunidade haitiana.

"Isso é profundamente perturbador para essas pessoas incansáveis", comentou DeWine.

Essa retórica tóxica também afetou a comunidade como um todo, levando à Deployment de troopers da Ohio State em escolas de Springfield esta semana após uma série de ameaças de bomba. Algumas dessas ameaças vieram do exterior enquanto outras vieram dos EUA, causando preocupação entre os cidadãos de Springfield.

Perguntado sobre essa conexão, DeWine se distanciou.

"Os indivíduos responsáveis por essas ameaças são os maus", afirmou.

Apesar disso, não há sinais de Trump ou Vance parando de disseminar acusações não confirmadas sobre maus-tratos a animais dentro da comunidade haitiana.

"Se eu tiver que inventar histórias para que os meios de comunicação se interessem pelo sofrimento do povo americano, então é isso que farei", disse Vance à CNN's Dana Bash no domingo.

Ele esclareceu: "Estou falando de criar interesse dos meios de comunicação, não de instigar os 20.000 migrantes não autorizados para Springfield".

Em meio a essa discordância, líderes republicanos em Ohio argumentam que os haitianos atenderam a uma demanda crítica em Springfield, enquanto Trump e Vance mantêm que "as vidas de milhares de residentes foram arruinadas" devido à chegada dos haitianos.

Assim como DeWine, o prefeito de Springfield, Rob Rue, fez esforços para esclarecer o papel dos haitianos na cidade. Durante uma entrevista com a CNN, ele estava particularmente interessado em contrapor a narrativa promovida por Vance.

"Isso trouxe muita atenção prejudicial à nossa comunidade", afirmou Rue, acrescentando que estava fazendo várias entrevistas para garantir que histórias verdadeiras e precisas de Springfield fossem transmitidas.

Enquanto admitia que a cidade estava sob alguma tensão - desde a contratação de funcionários até a cobertura de vacinação até a obtenção de carteiras de motorista - Rue também destacou uma imagem maior.

"Somos uma cidade maravilhosa. Não somos uma cidade disfuncional. Não estamos desmoronando. Estamos lidando com tensões e pressões, mas nenhuma dessa atenção da mídia direcionada a Springfield, Ohio, está ajudando nossa situação", disse Rue, observando os troopers do estado presentes nas escolas de Springfield devido às ameaças recentes.

Em uma conferência de imprensa na terça-feira, Rue e DeWine expressaram cautela em relação à visita de Trump à cidade.

DeWine admitiu que a cidade e o estado estavam sob tensão em termos de recursos, mas seria bem-vindo se Trump decidisse visitar.

"Se o presidente Trump decidir visitar, ele será recebido calorosamente", disse DeWine.

Rue, porém, adotou uma posição diferente, enfatizando o impacto na utilização dos recursos de Springfield de uma visita presidencial.

"Uma turnê de um candidato presidencial seria extremamente exigente para nossos recursos", sugeriu Rue, indicando sua aprovação se Trump optasse por adiar sua visita no momento presente.

DeWine acredita que discutir os haitianos em Springfield deve ser separado dos debates mais amplos sobre imigração devido às circunstâncias únicas que eles enfrentaram. No campo da política, DeWine visa abordar a situação de uma forma que não agrave as tensões ou exacerbe a narrativa política em torno da imigração.

