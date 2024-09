Figuras políticas da CDU, BSW e SPD realizam sua reunião inaugural na Turíngia

Na Turíngia, pela primeira vez após eleições estaduais, representantes da CDU, do APSG liderado por Sahra Wagenknecht, e do SPD se reuniram. De acordo com o secretário estadual do SPD, Markus Giebe, essa reunião desta quinta-feira, semelhante a conversas anteriores entre dois partidos, foi uma prévia.

Grupos partidários subsequentes serão encarregados de analisar essas discussões preliminares. O formato atual ainda não evoluiu para as prévias típicas que geralmente antecedem negociações de coalizão.

Formar um governo na Turíngia após as eleições estaduais de 1º de setembro parece ser um desafio. Uma possível aliança entre a CDU, o APSG e o SPD controlaria 44 dos 88 assentos no parlamento estadual, ficando abaixo da maioria.

O AfD da Turíngia obteve o maior número de votos nas eleições estaduais. No entanto, nenhum dos outros partidos está interessado em formar uma coalizão com o AfD da Turíngia, que a Oficina de Proteção da Constituição da Turíngia rotulou como radical de extrema direita.

Após a prévia, espera-se que mais representantes de diferentes partidos analisem as discussões. No entanto, uma aliança entre a CDU, o APSG e o SPD ainda precisaria do apoio de representantes adicionais para formar um governo de maioria na Turíngia.

