- "Figura proeminente" Julian Ortega faleceu aos 41 anos

Surpreendentemente, o popular ator espanhol Julian Ortega, conhecido por seu papel em "Élite", morreu tragicamente em 25 de agosto. Com apenas 41 anos, a vida de Ortega foi interrompida prematuramente. De acordo com diversas fontes de notícias espanholas, ele morreu vítima de um ataque cardíaco na praia de Marbella. Os médicos teriam tentado reanimá-lo por cerca de trinta minutos, mas infelizmente seus esforços foram em vão. Sua morte foi confirmada na mesma praia onde ocorreu.

A partida prematura do ator deixou muitos de luto. Nas redes sociais, seu colega ator Fernando Tejero expressou sua tristeza: "A vida pode ser tão cruel às vezes. Estou devastado, amigo. Você era um grande ator e uma pessoa ainda melhor."

O Sindicato de Atores e Atrizes Espanhóis também prestou homenagem a Ortega em seu site, destacando sua impressionante carreira: "Com um vasto corpo de trabalho, o ator iluminou nossas telas em diversas séries de sucesso espanholas."

Isso provavelmente se refere ao seu papel como gerente do restaurante "La Cabana" na popular série "Élite". Ortega apareceu em vários episódios da primeira temporada e desde então se tornou um membro constante do elenco. Além de "Élite", ele também se destacou na televisão espanhola, aparecendo em filmes como "Nunc Et in Hora" e "Caronte".

Seu falecimento ocorreu no coração de Marbella, uma cidade turística espanhola muito amada. Fãs e amigos estão planejando um serviço memorial na famosa Praça das Laranjeiras de Marbella.

