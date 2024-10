Figura política do SPD reestabelece aliança com GroKo novamente

Olhando para trás, muitas situações parecem ter um lado mais brilhante. Isso parece ser verdadeiro para a Grande Coalizão também, uma ideia que alguns políticos do SPD agora estão considerando após as eleições federais. Embora eles possam ter que ceder um Chanceler Merz nessa situação.

Os primeiros políticos do SPD agora estão considerando uma Grande Coalizão após as eleições. O membro do Bundestag do SPD, Andreas Schwarz, expressou sua opinião ao "Der Spiegel", dizendo: "Eu poderia imaginar uma Grande Coalizão sob liderança social-democrata".

Schwarz tem sido membro do Bundestag desde 2013 e já viveu duas Grandes Coalizões. "Claro, não foi perfeito na época", ele admitiu. No entanto, a União agora parece ultrapassar os Verdes e o FDP em seus olhos: "O terreno comum na coalizão do semáforo está diminuindo lentamente".

A vice-líder do grupo parlamentar do SPD, Verena Hubertz, acredita que a luta constante pela reforma do freio à dívida com a CDU e a CSU é mais solucionável do que com o FDP. "Há uma compreensão comum dentro da União de que um estado deve manter sua capacidade de agir e investir, especialmente em tempos economicamente desafiadores", disse Hubertz ao "Der Spiegel". "A divisão não é entre partidos, mas entre aqueles com experiência governamental e aqueles sem ela".

No entanto, a perspectiva de entrar em uma coalizão com um Chanceler Friedrich Merz causa desconforto entre muitos social-democratas. "É difícil imaginar como Merz lidaria com conflitos em uma coalizão", disse Schwarz ao "Der Spiegel". "Parcialmente porque ele nunca ocupou uma posição governamental, e parcialmente porque ele próprio às vezes se desvia do caminho". Em contraste, Hubertz parece mais pragmática: "Votar apenas em pessoas com quem você gosta de trabalhar não é uma opção", ela afirmou.

No entanto, o secretário-geral do SPD, Kevin Kühnert, não é a favor de um revival da Grande Coalizão. "É óbvio que a coalizão do semáforo conseguiu mais do que a última Grande Coalizão", observou Kühnert. Aquela estava à beira do fracasso três meses após seu lançamento em 2018, devido à reunificação familiar e à proteção subsidiária. "Em comparação com os desafios que a coalizão do semáforo enfrentou e está enfrentando - com uma guerra na Europa e uma grave crise energética - isso foi trivial", disse Kühnert.

Políticos do SPD estão considerando uma Grande Coalizão com a CDU após as eleições federais, como sugerido pelo membro do Bundestag do SPD, Andreas Schwarz. No entanto, alguns social-democratas expressam desconforto com a ideia de ter um Chanceler Friedrich Merz, devido à sua falta de experiência governamental e às vezes posições inconsistentes.

Leia também: