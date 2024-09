Figura da autoridade: Pares morrem em ataque de mísseis perto de Odessa

Dois Mortos e Um Ferido em Subúrbios de Odessa por Ataque de Foguete Russo, Segundo Fontes UcranianasTrês indivíduos perderam a vida e outro ficou ferido após um ataque de foguetes russos nos subúrbios de Odessa, de acordo com fontes ucranianas. Os infelizes incidentes ocorreram na noite de sábado e o governador da região confirmou essas informações. Parece que um projétil com munição de cluster proibida foi utilizado nesse ataque. A força aérea ucraniana alega que dois foguetes atingiram os subúrbios.

12:28 Ucrânia: Ponte e Centro de Comando DestruídosO exército ucraniano afirma ter destruído com sucesso uma ponte construída pelos russos. O local exato da ponte, porém, não foi revelado pelo Estado-Maior das Forças Armadas. Relata-se que seis pontos de concentração do inimigo foram atacados pelo ar ou utilizando armas de artilharia no dia anterior. Além da ponte, um sistema de artilharia também foi destruído. Outro ataque foi registrado em um centro de comando e controle.

11:58 Mulheres Ucranianas Desempenham Papel Chave na Remoção de Minas em CamposDevido ao conflito em andamento entre as tropas ucranianas e as forças russas, há uma significativa interrupção do trabalho, especialmente em setores tradicionalmente masculinos. Como resultado, as mulheres estão se tornando cada vez mais essenciais e muitas estão adquirindo novas habilidades. A correspondente estrangeira da ntv visita algumas delas no sudeste do país e perto de Kyiv.

11:25 Ischinger Propõe Flexibilizar Restrições de Armamento para UcrâniaO ex-presidente da Conferência de Segurança de Munique, Wolfgang Ischinger, apoia a flexibilização das restrições ao uso de armas ocidentais pela Ucrânia. "Seria mais transparente e menos burocrático para todos se simplesmente declarássemos: Garantimos à Ucrânia o uso apenas dos sistemas de armas que lhe fornecemos de acordo com o direito internacional", disse Ischinger ao "Süddeutsche Zeitung". Isso significaria que hospitais não seriam mais alvo, "o que os russos vêm fazendo continuamente". Apenas alvos militares, como aeroportos ou bases de lançamento, poderiam ser atacados - inclusive em solo russo, presumivelmente para prevenir ataques com mísseis guiados.

10:53 Troca de Prisioneiros Aumenta Após Ofensiva de KurskO aumento recente da troca de prisioneiros entre a Ucrânia e a Rússia é provavelmente devido à ofensiva ucraniana em Kursk, de acordo com analistas. Desde o início da ofensiva em 6 de agosto, houve três episódios de troca de prisioneiros, totalizando 267 de cada lado, de acordo com o Instituto para o Estudo (ISW). Em contraste, entre 1º de janeiro e 6 de agosto, houve apenas três trocas de prisioneiros - totalizando pouco mais de 400 ucranianos e russos, respectivamente. Funcionários ucranianos alegaram que a incursão em Kursk fortaleceu a posição de negociação da Ucrânia na troca de prisioneiros com a Rússia, com o Kremlin tendo repetidamente rejeitado os esforços da Ucrânia para negociar tais trocas.

10:16 Britânicos: Russos Avançam no Front LesteAs forças russas continuam a avançar no front no leste da Ucrânia, registrando progressos graduais na área em torno de Wuhledar e ao sudeste da base logística Pokrovsk, de acordo com o Ministério da Defesa britânico. No entanto, os russos não conseguiram fazer progressos significativos em direção a Pokrovsk em si nas últimas semanas.

09:46 Ucrânia Relata Ataques de Drone e MísseisA força aérea ucraniana alega que a Rússia lançou 14 ataques de drone durante a noite. Dez deles foram neutralizados pela defesa aérea. Além disso, um míssil guiado foi abatido. A Rússia também é relatada como tendo lançado dois mísseis balísticos. A força aérea não forneceu informações sobre o destino desses mísseis ou quaisquer baixas ou danos causados pelos ataques. Autoridades na região de Kharkiv relataram incêndios devido ao bombardeio russo, além de danos a vários edifícios na cidade de Kharkiv.

09:10 Sistema de Pagamento por Reconhecimento Facial se Expande nos Metrôs Russos: Ativistas de Direitos Humanos Vêem "Riscos Sérios"A expansão de um sistema de pagamento por reconhecimento facial nos metrôs russos está preocupando ativistas de direitos humanos. O sistema, conhecido como "Face Pay", está em operação em Moscou há três anos e agora está sendo introduzido em seis cidades adicionais, incluindo Kazan, onde os passageiros podem se cadastrar para o sistema. Para pagar, eles olham para um aparelho com câmera na catraca, de acordo com relatórios da mídia russa. Planejamentos também estão em andamento para oferecer esse método em todos os metrôs russos até o ano que vem. A rede de rádio menciona que, em Moscou, câmeras de rua foram utilizadas para prender suspeitos de participar de protestos contra o governo e jornalistas que os cobrem. Andrei Fedorkov, advogado que representa a organização de direitos humanos russa banida Memorial para ajudar prisioneiros políticos, expressa preocupação com o possível mau uso do "Face Pay", reconhecendo "riscos sérios" e percebendo-o como "mais uma ferramenta poderosa de vigilância e controle sobre os cidadãos".

07:31 Stegner justifica Participação em Protesto Contra Entrega de ArmasO especialista em política externa do SPD, Ralf Stegner, justifica sua participação planejada em uma manifestação, onde a fundadora do partido BSW, Sahra Wagenknecht, também é esperada para falar. Stegner esclarece que participará independentemente e expressará suas opiniões como social-democrata em seu discurso. Ele reconhece que outros oradores podem ter visões opostas e que certos apelos podem ser reprováveis para ele. "Contanto que extremistas, antissemitas e racistas sejam excluídos, apoio a liberdade de expressão." O grupo "Never Again War - Deite suas Armas", convocou um "rali nacional pela paz" em Berlim no dia 3 de outubro. O protesto pede negociações para uma parada imediata dos conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza, e um banimento das entregas de armas à Ucrânia, Israel e outros países. O protesto também critica a política de aquisição de armas do governo federal liderado pelo SPD. A crítica ao rali foi levantada, por exemplo, pelo defensor da política externa do SPD, Michael Roth: "Falhar em condenar a Rússia e o Hamas como provocadores de guerra é uma vergonha." A MEP do FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, comentou sobre a aparição planejada de Stegner: "Isso prejudicará seu partido e governo." Leia mais aqui.

07:03 Kharkiv Sofre Novos Ataques

Kharkiv sofreu mais uma rodada de ataques, de acordo com as autoridades ucranianas. Durante a noite, a cidade foi alvo das forças militares russas, causando danos a um prédio hospitalar e iniciando um incêndio em uma instituição educacional após um ataque com lançadores de foguetes. Felizmente, não houve feridos. Kharkiv, frequentemente atingida por fogo de artilharia, fica a cerca de 30 quilômetros da fronteira russa.

06:29 Possível Aumento de Tropas Russas na Região de Kursk

O contra-ataque ucraniano parece estar afetando as forças russas, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra. O ataque provocou a realocação de unidades do exército russo da Ucrânia para a região de Kursk e o envio de tropas frescas da Rússia para Kursk em vez da linha de frente na Ucrânia. Inicialmente, havia 11.000 soldados russos estacionados em Kursk, mas, de acordo com as estimativas do exército ucraniano, o número aumentou para entre 30.000 e 45.000 soldados.

05:11 Ucrânia Inicia Produção de Munição de 155 mm

A Ucrânia começou a produzir munição de 155 mm, de acordo com um oficial do governo no jornal ucraniano "Kyiv Independent". Oleksandr Kamyshin, ex-ministro das Indústrias Estratégicas e atual conselheiro externo do Presidente Volodymyr Zelensky, afirmou que a produção de defesa aumentou sob sua liderança e triplicará até o final do ano.

03:04 Conselheiro de Biden: Biden se Concentrará na Posição da Ucrânia para o Resto do Mandato

O presidente dos EUA, Joe Biden, planeja dedicar o resto de seu mandato a melhorar a posição da Ucrânia em seu conflito com a Rússia, de acordo com seu conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan. Falando na conferência Yalta European Strategy (YES) em Kyiv, Sullivan enfatizou a intenção de Biden de colocar a Ucrânia na melhor posição para ter sucesso nos próximos quatro meses.

01:43 Relato: Ex-Politicos Britânicos Pedem Mísseis de Alcance Longo para a Ucrânia

Cinco ex-ministros da Defesa britânicos e o ex-primeiro-ministro Boris Johnson estão pedindo ao líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, que permita à Ucrânia usar mísseis de alcance longo no território russo, de acordo com um relatório do Sunday Times. Eles alertaram Starmer sobre as possíveis consequências de mais procrastinação, aconselhando que o presidente Putin ficaria mais ousado com tal atraso.

00:52 Chefe de Inteligência: Coreia do Norte Põe em Perigo Maior a Ucrânia

Da Coreia do Norte, o maior perigo para a Ucrânia vem de seus aliados, de acordo com o chefe da inteligência ucraniana. "De todos esses aliados da Rússia, a Coreia do Norte é nossa maior preocupação", explicou Kyrylo Budanow na conferência Yalta European Strategy (YES) em Kyiv. O apoio militar da Coreia do Norte à Rússia, incluindo grandes quantidades de munição, "notavelmente intensificou os combates", disse ele em resposta a uma pergunta sobre a ajuda de países como a Irã e a China. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, anunciou intenções de fortalecer as relações com a Rússia após conversas com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na sexta-feira. Kyiv está monitorando de perto as entregas de armas de Pyongyang para Moscou e avaliando seu impacto no campo de batalha. "Há uma ligação direta. Eles estão entregando grandes quantidades de artilharia, o que é preocupante", concluiu o chefe da inteligência ucraniana. Leia mais aqui.

23:21 Ucrânia: Rússia pode Enfrentar Problemas de Recrutamento até Meio de 2025

A Rússia pode enfrentar desafios de recrutamento até o meio de 2025, segundo a Ucrânia. Até o verão de 2025, Moscou pode encontrar-se diante de um impasse, diz o chefe da inteligência ucraniana, Kyrylo Budanow, em uma conferência em Kyiv - "ou anunciar o serviço militar obrigatório ou reduzir de alguma forma a intensidade dos hostilidades". Isso poderia ter sérias implicações para a Rússia. Atualmente, o governo de Moscou não emitiu nenhum comunicado sobre esse assunto.

22:18 Scholz: Agressão russa contra Ucrânia é "loucamente tola" O Chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, critica o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, por pôr em risco o futuro da Rússia através do seu ataque à Ucrânia. "Este conflito é insensato, até mesmo do ponto de vista da Rússia", afirmou Scholz durante um encontro com cidadãos em Prenzlau, Brandenburg, como membro do Bundestag alemão da SPD. Para satisfazer suas ambições de poder, Putin envia milhares de soldados russos para sofrer ferimentos graves e mortes, colocando em risco as ligações económicas da Rússia com vários países em todo o mundo. Scholz concluiu: "A Ucrânia emergirá com um exército mais forte do que antes". A ajuda militar da Alemanha à Ucrânia continuará a proteger o país invadido contra a colapso e a impedir o sucesso de uma flagrante violação das regras europeias. "Putin está colocando em risco o futuro da Rússia", enfatizou Scholz. Uma solução pacífica só pode ser alcançada quando a Rússia reconhecer a soberania da Ucrânia.

21:59 Vietnã em Kursk: Resultados mistos As forças ucranianas estão fazendo avanços territoriais em seu avanço em direção à região russa de Kursk, enquanto sofrem reveses devido aos contra-ataques russos. O canal militar pró-ucraniano Deep State relata três assentamentos adicionais capturados. No entanto, os contra-ataques russos estão forçando as tropas ucranianas a recuar perto da vila de Snagost. Um mapa publicado pelo Deep State indica um significativo avanço nas linhas de defesa da Ucrânia. Estas alegações ainda não foram confirmadas independentemente. Em agosto, as tropas ucranianas penetraram na região fronteiriça russa de Kursk, de acordo com suas contas, tomando aproximadamente 1.300 quilômetros quadrados e 100 assentamentos, incluindo a cidade de Sudscha. Analistas sugerem ganhos territoriais menores. Esta semana, as forças russas iniciaram seu maior esforço para expulsar as tropas ucranianas.

21:18 EUA: Atrasos na ajuda à Ucrânia baseados em "logística complexa" De acordo com oficiais dos EUA, os atrasos na ajuda militar à Ucrânia são atribuídos a "logística complexa". Durante uma aparição em vídeo na conferência Yalta European Strategy (YES) em Kyiv, o Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, mantém que "isto não é sobre falta de vontade política, mas a logística difícil e complexa necessária para entregar esse apoio à linha de frente". Reconhecendo os desafios enfrentados pela Ucrânia, Sullivan acrescenta: "Os EUA devem contribuir mais e fazer melhor". O Presidente dos EUA, Joe Biden, comprometeu-se a utilizar o restante de seu mandato para posicionar a Ucrânia de forma ótima para a vitória. Biden e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, estão programados para se encontrar na Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque no final de setembro.

19:51 Scholz: Alemanha perseguirá suspeitos do sabotagem do gasoduto Nord Stream criminalmente O Chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, qualificou o sabotagem dos tubos do gasoduto Nord Stream no Mar Báltico como um "ato terrorista". Scholz planeja processar os responsáveis dentro da Alemanha. Durante um diálogo com cidadãos como parlamentar da SPD em Brandenburg's Prenzlau, Scholz anunciou: "Tomei minha decisão: todas as agências de segurança e o Procurador-Geral Federal investigarão isso sem preconceito. Nada será coberto". Scholz enfatizou: "Nosso objetivo é levar os responsáveis, se pudermos apreendê-los, perante um tribunal alemão". Scholz também chamou de "flagrante mentira" que o governo alemão renunciou ao gás natural russo. O fluxo de gás foi interrompido através do gasoduto Nord Stream 1 pela Rússia. O aumento dos preços, os preços fixados pelo estado e a busca por fontes de gás alternativas custaram à Alemanha mais de 100 bilhões de euros. Explosões no gasoduto ocorreram depois que a Rússia já havia cessado de fornecer gás à Europa através do Mar Báltico. Em agosto, o Procurador-Geral Federal emitiu o primeiro mandado de prisão contra um cidadão ucraniano pelo incidente de sabotagem.

19:16 G7 condena entrega de armas iranianas à Rússia A entrega relatada de foguetes do Irão à Rússia levou os principais economistas do G7 a condenar severamente a entrega de armas. Apesar dos repetidos apelos para parar as entregas, o Irão continua a armar a Rússia, aumentando ainda mais seu apoio militar ao conflito da Rússia contra a Ucrânia, como consta em uma declaração conjunta de Canada, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, EUA e diplomata da UE. A Rússia usa armas iranianas para matar civis ucranianos e atacar infraestrutura crítica. Relatórios recentes do Reino Unido e dos EUA indicam que a Rússia recebeu mísseis balísticos do Irão. O Irão nega essas alegações. "O Irão deve parar imediatamente de apoiar a guerra injustificável e ilegal da Rússia contra a Ucrânia e cessar a entrega de mísseis balísticos, drones e tecnologia relevante que representa uma ameaça ao povo ucraniano e à segurança global e europeia", diz a declaração da presidência do G7 da Itália. "Mantemos nossa determinação em responsabilizar o Irão pelo seu apoio inaceitável à guerra ilegal da Rússia na Ucrânia, que está minando a segurança internacional". A Alemanha, a França e o Reino Unido já impuseram novas sanções ao Irão, enquanto a UE considera penalidades mais severas. Leia mais aqui.

19:41 Putin Gira a História da Liberdade de Expressão Apesar de ter seus críticos presos, o presidente russo Vladimir Putin acha engraçado falar sobre liberdade de expressão e informação. Em uma mensagem de vídeo para os participantes da cúpula de mídia dos países do Brics em Moscou, Putin celebrou o 120º aniversário da agência de notícias do estado russo TASS. Ele afirmou que "esses são tempos cruciais para a multipolaridade. A proteção da integridade da informação é fundamental". Ele acrescentou que a verdadeira liberdade de expressão, que abriga pontos de vista diversos, ajuda a encontrar soluções compartilhadas para questões globais. Na opinião dele, os meios de comunicação contribuem para a criação de uma visão de mundo equilibrada ao fornecer às pessoas uma perspectiva não tendenciosa sobre o mundo. Infelizmente, a verdadeira liberdade de expressão e a independência dos meios de comunicação não têm sido comuns na Rússia há algum tempo. Os meios de comunicação independentes foram submetidos a banimentos, enquanto os críticos do governo enfrentam a mão dura do sistema judiciário. A TASS, a agência de notícias russa, foi estabelecida em 1904, inicialmente operando sob diferentes títulos. Hoje, é a maior agência de notícias do país, desempenhando o papel de megafone do governo.

19:20 Scholz Diz 'Nein' à Entrega de Mísseis Taurus O chanceler alemão Olaf Scholz rejeitou a ideia de enviar mísseis de longo alcance à Ucrânia, agora ou no futuro, mesmo que outros aliados se juntem à partida. Em uma sessão de perguntas e respostas em Prenzlau, Alemanha, Scholz rejeitou a entrega de mísseis de cruzeiro Taurus, que podem alcançar Moscou (cerca de 500 quilômetros). Suas preocupações giravam em torno do potencial para uma escalada significativa. "Eu disse não, e essa regra se aplica a qualquer outra arma de longo alcance também", afirmou Scholz. "Essa situação permanece inalterada, mesmo que outros países escolham caminhos diferentes" (consulte também a entrada das 17h24). Até agora, a Alemanha enviou ao Uzbequistão a arma de alcance mais longo, o lançador de foguetes Mars II, capaz de atingir alvos a 84 quilômetros de distância.

A União Europeia expressou preocupação com o uso de munição de cluster no ataque com foguetes russos aos subúrbios de Odessa, de acordo com fontes ucranianas.

Diante do conflito em andamento entre as tropas ucranianas e as forças russas, a União Europeia está considerando levantar as restrições ao uso de armas ocidentais pela Ucrânia para apoiar melhor sua defesa.

