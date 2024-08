- Fiél não está a exercer expectativas sobre o Reese.

Treinador Cristian Fiel de Hertha é cuidadoso ao ser questionado sobre a data provável do retorno de Fabian Reese. "Ninguém se impõe mais pressão para voltar e jogar bem do que ele mesmo", disse o treinador de 44 anos antes do jogo contra o 1. FC Kaiserslautern no Betzenberg no sábado (20h30/Sport1 e Sky). "Por isso, estamos lhe dando o tempo de que precisa para se recuperar completamente e depois voltar a fazer grandes apresentações."

Reese, jogador crucial de Hertha na temporada passada, sofreu uma grave lesão no tornozelo durante um amistoso contra o Energie Cottbus em julho e passou por cirurgia. Os boatos indicam que ele pode retornar aos gramados já em meados de outubro.

Ao contrário de atletas como Haris Tabakovic e Marc Oliver Kempf, Reese não deixará o clube de Berlim neste verão, apesar do interesse de outras equipes, como esclarecido na quarta-feira. "Ele é absolutamente essencial para nós, e fiquei muito satisfeito com isso", disse Fiel.

