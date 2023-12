Fetterman rejeita o rótulo de progressista, enquanto a esquerda o ataca por causa da sua posição sobre Israel e a imigração

Depois de se considerar um democrata progressista durante vários anos, o senador democrata John Fetterman, da Pensilvânia, está a renunciar a esse rótulo, uma vez que tem sido atacado pela ala esquerda do seu partido nos últimos meses.

"Eu chamar-me-ia apenas um democrata", disse ele a Jake Tapper, da CNN, no início deste mês. "E acredito que estou do lado certo das questões, quer seja a favor da escolha, quer seja a favor da união, e se acredito que também é a favor de Israel".

Os comentários de Fetterman surgem numa altura em que este tem enfrentado ataques da ala esquerda do seu partido devido à sua retórica pró-Israel no meio da guerra do país com o Hamas e ao seu apoio às negociações do Senado sobre imigração que os progressistas rejeitaram.

Embora ele tenha recentemente apontado no X que houve momentos durante sua campanha de 2022 em que ele disse: "Eu sou apenas um democrata" e não um progressista, ele possuía o título quando estava concorrendo ao vice-governador da Pensilvânia em 2018.

"A retórica progressiva é ótima, mas os resultados progressivos são 100", ele tuitou durante aquela campanha, pedindo aos doadores que contribuíssem para o "impulso progressivo" em outra postagem.

Mais recentemente, em 2020, ele respondeu brincando às alegações de que a conta Room Rater no X é partidária, escrevendo que, embora ele seja um "democrata progressista", ele obteve uma pontuação baixa.

Fetterman disse a Tapper: "Existem tipos de opiniões absolutamente diferentes no Partido Democrata, e sempre fui muito claro que vou ficar do lado certo do que acredito que seja, e também fui muito franco sobre isso".

Os comentários surgem no momento em que o The New York Times faz ressurgir observações que Fetterman fez na campanha, dizendo ao Jewish Insider em 2022: "Eu também diria respeitosamente que não sou realmente um progressista nesse sentido", em relação aos democratas de extrema esquerda que criticavam fortemente Israel.

O senador da Pensilvânia mantém uma bandeira israelita e cartazes dos reféns raptados nas paredes do seu gabinete no Senado. Durante um momento viral no início de novembro, Fetterman acenou com uma pequena bandeira israelita a manifestantes pró-cessar-fogo quando saía do Senate Russell Office Building, de acordo com um vídeo publicado pelos manifestantes. O vídeo não foi verificado de forma independente pela CNN.

"O que é muito claro é que foi o Hamas que começou isto, que quebrou o cessar-fogo e que atacou e assassinou bebés, crianças, mulheres, atacou um concerto de música e tudo o mais", disse Fetterman a Tapper. "É escandaloso e, a partir de agora, ficou muito claro que Israel gostaria muito que houvesse paz, mas deixou muito claro que, depois de 7 de outubro, isso não será possível enquanto o Hamas puder existir".

Numa entrevista separada no programa "The View" da ABC, Fetterman reiterou que não apoia um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, "principalmente porque acredito que Israel tem o direito, mas também acho que tem o imperativo, de destruir o Hamas". Acrescentou ainda que não apoia quaisquer condições adicionais para a ajuda a Israel, salientando: "Penso que é também uma condição tácita que se deve minimizar o sofrimento, a morte e os danos causados aos civis".

O senador democrata também deixou clara sua opinião sobre o conflito em postagens nas redes sociais, apontando momentos de antissemitismo, como o assédio a um restaurante de propriedade de judeus na Filadélfia.

"Eles podiam estar a protestar contra o Hamas. Podiam estar a protestar contra a violação sistemática de mulheres e raparigas israelitas pelo Hamas ou a exigir a libertação imediata dos restantes reféns", escreveu. "Em vez disso, atacaram um restaurante judeu. É patético e um antisemitismo de primeira categoria".

A sua oposição ao movimento de cessar-fogo não foi o único obstáculo entre ele e os progressistas do Congresso. Fetterman afirmou que apoia os esforços bipartidários dos negociadores do Senado para chegar a um acordo sobre a política de imigração, que tem estado ligada à ajuda à Ucrânia e à ajuda a Israel. No entanto, os progressistas no Capitólio argumentam que os latinos foram excluídos das conversações e que as negociações podem levar a políticas draconianas.

"Se uma cidade do tamanho de Pittsburgh está a aparecer na fronteira, se é isso que é preciso dizer, 'Tudo bem, isso não é realmente um problema', como progressista, então acho que é por isso que eu não seria um progressista", disse Fetterman a Tapper. "Mas eu permaneci, e sempre serei, muito, muito pró-imigração, talvez tanto quanto qualquer outra pessoa lá dentro."

Numa conferência de imprensa no início deste mês, a presidente do Progressive Caucus, Pramila Jayapal, argumentou: "Os republicanos estão a optar por manter o financiamento da Ucrânia como refém em troca de exigências cruéis e impraticáveis em matéria de política de imigração. Os Democratas do Senado e a Casa Branca não devem concordar com estas exigências extremas".

O senador democrata Bob Menendez, de Nova Jérsia, concordou, comparando-o à tentativa de escrever legislação sobre direitos de voto ou direitos civis sem falar com legisladores negros. Ele chamou a proposta de "morta na chegada" se for transformada em legislação.

"Quando li relatórios ontem à noite sobre as mudanças abomináveis na política de imigração que a administração Biden está considerando, pensei que entrei em uma máquina do tempo de volta à era Trump ", disse Menendez. "Eu não conseguia compreender como um presidente democrata, que veementemente se opôs às políticas de Trump como candidato, está seriamente apresentando a proposta mais trumpiana e anti-imigrante que o presidente Trump só poderia ter sonhado em realizar."

Fetterman pediu a expulsão de Menendez do Senado, por alegações de que o democrata de Nova Jersey actuou como agente estrangeiro do governo egípcio e aceitou subornos. Menendez tem afirmado que está inocente e que será exonerado das acusações.

Fonte: edition.cnn.com