Ferrari perde tentativa de recurso da polémica penalização de Sebastian Vettel

A Ferrari recorreu da decisão de punir Sebastian Vettel com uma penalização de cinco segundos no Grande Prémio do Canadá, no domingo, o que fez com que o alemão perdesse a sua primeira vitória da época.

Apesar de ter aguentado o piloto da Mercedes durante o resto da corrida e de ter cruzado a linha de chegada na frente, a penalização por tempo garantiu que Vettel, de 31 anos, terminasse em segundo lugar.

Os responsáveis da FIA reuniram-se com a equipa antes do Grande Prémio de França deste fim de semana, mas acabaram por rejeitar o direito da Ferrari a rever a decisão.

Apesar de a Ferrari estar otimista de que tinha provas "esmagadoras", os comissários de bordo concluíram que não havia "elementos novos significativos e relevantes que não estivessem disponíveis para as partes na altura".

Com o direito de recurso rejeitado, a Ferrari continua à procura da sua primeira vitória na temporada de Fórmula 1.

Vettel em greve

O piloto alemão fez um mini-protesto após a corrida, inicialmente recusando-se a subir ao pódio e trocando as placas de número um e dois que haviam sido colocadas na frente dos carros da Mercedes e da Ferrari.

"Acho que fizemos uma grande corrida e a decisão dos comissários de pista é muito dura", disse Vettel, após a corrida.

No entanto, a reação de Vettel após a corrida foi ridicularizada por alguns nas redes sociais, com muitos a compararem as suas atitudes a uma atitude infantil.

"EXACTAMENTE o que a minha filha Flo faria se não conseguisse o que queria. Ela tem 6 anos", disse o antigo apresentador de F1 Jake Humphrey.

Entretanto, outros simpatizaram com o alemão e questionaram a decisão dos comissários de pista.

"Algum dos comissários de pista já correu na frente na F1? Não vi a corrida... agora vi o 'incidente'. Penalização mental", tweetou o antigo piloto de F1 Mark Webber.

Hamilton vence novamente

No meio de toda a controvérsia, Hamilton garantiu a sua quinta vitória da temporada e manteve o recorde de 100% da sua equipa. O britânico lidera a classificação dos pilotos com 162 pontos, com Valtteri Bottas em segundo com 133 e Vettel em terceiro com 100.

Após a corrida, o britânico defendeu a decisão de punir o seu rival: "Em última análise, as regras dizem que quando se sai tem de se voltar a entrar de uma forma segura e eu estava ao lado e tive de sair para evitar uma colisão e acho que foi por isso que tomaram a decisão."

Fonte: edition.cnn.com