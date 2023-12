Ferrari" escolhe o condutor errado para o filme de Michael Mann sobre corridas de automóveis

Ao interpretar o piloto de corridas que se tornou magnata Enzo Ferrari com uma idade cerca de 20 anos mais velha do que a atual, Driver consegue pelo menos utilizar o sotaque italiano que adoptou (dominar seria ir um pouco longe demais) para "House of Gucci" na sua digressão cinematográfica pessoal pelas marcas de luxo italianas.

Depois de uma rápida introdução, o filme salta por muitos terrenos aparentemente dramáticos para retomar em 1957, uma década depois de Ferrari ter fundado a empresa nas ruínas da Itália do pós-guerra. Nessa altura, encontra-se num momento particularmente vulnerável, com uma grande corrida à porta e a empresa à beira da falência - longe do titã que a Ferrari representou alguns anos mais tarde no filme "Ford" acima mencionado.

Para aumentar o grau de dificuldade, os problemas profissionais de Ferrari estão interligados com os pessoais, uma vez que a sua tempestuosa mulher (Penelope Cruz, facilmente a melhor coisa do filme) detém as chaves financeiras do seu reino e não está particularmente satisfeita com a amante (Shailene Woodley) e o filho que está a criar com ela, que Ferrari quer eventualmente trazer para o negócio.

Parte do drama também depende da rivalidade da Ferrari com a Maserati, que terá um papel vital na determinação do futuro da empresa.

O piloto atira-se ao papel, com o seu cabelo grisalho, as calças apertadas acima da cintura e o andar de um homem mais velho que passou muito tempo enfiado em carros de corrida minúsculos. Ainda assim, é Cruz quem rouba o espetáculo, bem ciente das andanças do marido e sobretudo preocupada com o facto de ele se esgueirar para dentro de casa antes de a empregada chegar, enquanto grita coisas como: "Quero a minha arma de volta!"

Infelizmente, "Ferrari" não funciona suficientemente bem com o controlo de Cruz. Em alguns aspectos, o aspeto mais aliciante é colocar Mann - um produtor de "Ford v. Ferrari", mas mais significativamente o lendário realizador de filmes como "Heat", "The Last of the Mohicans" e "Thief" - ao volante, realizando o seu primeiro filme desde "Blackhat" em 2015.

Infelizmente, o resultado revela-se estranhamente apático, não conseguindo desenvolver as histórias que envolvem a equipa de pilotos da Ferrari. Sem revelar muito, uma sequência visceral perto do final aproxima-se da redenção do que se passou antes, oferecendo uma amostra do perigoso negócio das corridas de automóveis, bem como do melhor filme que este poderia ter-se tornado.

Tal como está, com as suas personagens magras, essa dose estimulante de virtuosismo técnico simplesmente não é suficiente para este tipo de veículo em busca de prestígio. Se os acessórios do filme pareciam sem dúvida prometedores quando ainda estava no parque de estacionamento, "Ferrari" só ocasionalmente sai do ponto morto.

"Ferrari" estreia a 25 de dezembro nos cinemas americanos. É classificado como R.

