- Feridos no incêndio de edifícios: Prejuízos estimados de propriedade atingem seis dígitos

Em uma propriedade rural localizada em Bad Birnbach, na região de Rottal-Inn, foi registrada uma perda estimada de pelo menos 100.000 euros em um incêndio. Uma pessoa de 44 anos sofreu ferimentos leves no incidente. Segundo as autoridades, o fogo começou sem uma causa clara em uma seção da propriedade retangular. Durante a operação de combate ao incêndio, o filho do proprietário de 67 anos sofreu ferimentos leves. Felizmente, os bombeiros conseguiram impedir que as chamas se espalhassem para estruturas vizinhas. A unidade de investigação criminal está atualmente investigando a origem do incêndio.

A propriedade onde o incêndio ocorreu fica dentro da região de Rottal-Inn. A investigação criminal está se concentrando especificamente na região onde o incêndio começou.

