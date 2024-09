- Feliz no papel de pai de três filhos

Alexander Klaws (41) ainda está emocionado com o nascimento de seu terceiro filho: O vencedor da primeira temporada do "DSDS" compartilhou isso no podcast do NDR 90.3 "Sinta Hamburg".

"Um momento verdadeiramente maravilhoso"

Ele expressou seu imenso orgulho e alegria: "Todos estão bem de saúde. A mãe está ótima, e o bebê está se desenvolvendo bem. E isso é o que importa mais." No entanto, devido às suas apresentações no Festival Karl May em Bad Segeberg até 8 de setembro, ele teve pouco tempo com seu filho mais novo, Leão, e seus filhos mais velhos, Lenny e Flynn. "Fico ainda mais emocionado quando volto para casa à noite e posso segurar um bebê novamente nos braços. Então, isso é um momento verdadeiramente maravilhoso."

O músico pensava que já tinha terminado de ter filhos, rindo: "Tive uma festa quando pude jogar fora o balde de fraldas. Sim, é de volta ao que era antes." Portanto, a família está começando de novo.

Grato por estar presente no nascimento

No final de agosto, Klaws e sua esposa fizeram o anúncio alegre no Instagram. "Estamos incrivelmente apaixonados e eternamente gratos que nosso pequeno Leão está saudável e completa nossa 'toca dos Klaws'", eles escreveram na postagem.

Inicialmente, era incerto se o cantor conseguiria testemunhar o nascimento devido ao seu compromisso em Bad Segeberg: "Estava lá, e essa foi minha maior preocupação. Quero dizer, só temos um elenco no Kalkberg, que é a melhor parte, que ninguém é substituído, mas o elenco principal sempre está no palco. Então foi um desafio iniciar a temporada enquanto grávida."

Ele confessou que tinha orações diárias a Manitu e conversas com o bebê no útero. "E ele me ouviu. Então, isso deu certo."

Casado desde 2019

Klaws tem sido casado com Nadja Scheiwiller (39) desde 2019. O casal se conheceu durante os ensaios do musical "Tarzan" em 2010. O de 41 anos ganhou fama como campeão da primeira temporada do RTL casting show "Deutschland sucht den Superstar" em 2003.

Outros membros da família compartilham da alegria

A família e os amigos também compartilharam da alegria do novo membro, com a mãe de Klaws expressando sua alegria, dizendo: "É incrível ver como os outros filhos estão felizes com o irmão mais novo."

Esperando por mais momentos especiais com sua família em crescimento

Despite the challenges of balancing his career and family life, Alexander Klaws hopes for more such 'truly wonderful moments' with his growing family, expressing, "I cherish every moment I spend with them and look forward to creating many more memories as a family of five."

