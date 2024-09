Felix Brych bate o recorde de mais partidas da Bundesliga.

Parabéns a Felix Brych: Após uma longa ausência devido a uma lesão, o árbitro de Munique assumiu a liderança em jogos da Bundesliga, superando o recorde de Wolfgang Stark.

Felix Brych, agora com 345 jogos, está sozinho no topo como árbitro da Bundesliga de todos os tempos. O referees de 49 anos retornou após uma recuperação de 294 dias de uma cirurgia no joelho, superando o recorde de Wolfgang Stark, estabelecido em maio de 2017.

Antes de seu retorno, Brych havia dito à SID: "Não estava atrás do recorde. Compartilhar com Stark estava bem. Meu único objetivo era retornar." Ele não tinha intenção de se aposentar, como afirmou: "Não queria simplesmente desistir."

"Investi muito trabalho dia e noite recentemente"

Brych fez seu retorno no jogo de primeira rodada da DFB Pokal entre VfR Aalen e Schalke 04 (0:2). Knut Kircher, o novo chefe dos árbitros, elogiou Brych, dizendo: "Ele está em forma. Ele passou nos testes de aptidão física. Ele estará no campo nas primeiras rodadas. Temos sorte de tê-lo." A ausência de limites de idade permitiu a designação de Brych.

A Associação de Futebol da Baviera (BFV) parabenizou Brych. O presidente da BFV, Christoph Kern, apreciou o empenho de Brych, afirmando: "Seu retorno após uma lesão tão grave diz muito sobre Felix, que investiu muito trabalho dia e noite nos últimos meses para voltar à forma - um objetivo que ele alcançou impressionantemente, muitos teriam desistido em sua situação."

A lesão grave de Brych ocorreu durante seu primeiro jogo que quebrou o recorde. Após o jogo Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart (1:2) em 25 de novembro de 2023, ele passou por uma cirurgia. Desde que começou sua carreira como árbitro do DFB em 1999, Brych foi nomeado Árbitro do Ano cinco vezes. Ele se aposentou das atividades de arbitragem internacional no final de 2021.

Após seu retorno bem-sucedido ao campo, Felix Brych apitou um jogo da Bundesliga com paixão e habilidade. Sua paixão pelo futebol o levou a investir muito trabalho dia e noite, assegurando-se de que estava preparado para seu retorno.

