Destaques da história

Felipe Massa corre com o animal mais rápido do mundo antes da estreia na Fórmula E

Felipe Massa corre com um falcão-peregrino

Está a preparar-se para a sua estreia na Fórmula E

A nova temporada começa no sábado

Antes da sua primeira aparição na série de corridas totalmente eléctrica, o piloto de 37 anos foi testado contra o animal mais rápido do planeta - um falcão-peregrino.

A ave pode atingir velocidades superiores a 217 mph quando mergulha sobre a sua presa, um pouco mais rápido do que um carro de Fórmula E.

Mas será que Massa consegue aguentar e garantir a sua primeira vitória num veículo elétrico?

Visite CNN/com/sport para mais notícias, reportagens e vídeos

O vencedor?

Perseguindo uma isca presa à traseira do novo carro Gen2, o falcão quase acompanhou o brasileiro, mas Massa fez o suficiente para voar à frente.

"Foi uma experiência incrível para mim correr contra o membro mais rápido do reino animal - é algo que não esquecerei num instante", disse ele.

Esta não é a primeira vez que a Fórmula E testa suas máquinas contra as feras mais rápidas do reino animal.

No início deste ano, Jean-Éric Vergne subiu ao volante para uma corrida contra uma chita na África do Sul.

Os fãs queriam ver mais, por isso a corrida contra o falcão foi organizada na Arábia Saudita.

"Eu gosto do fato de que essa ideia veio dos fãs, e a Fórmula E ouviu e aceitou o desafio", disse Massa após vencer a corrida.

LEIA: Fórmula E 2019 - "O campeonato mais competitivo do mundo

Estreia na Fórmula E

Massa anunciou sua decisão de se juntar à equipe Venturi da Fórmula E no início deste ano e fará sua estreia no Ad Diriyah E-Prix no sábado.

"Estou ansioso por regressar a Ad Diriyah e começar a correr. Será a minha primeira corrida na Fórmula E e estou ansioso por voltar a sentar-me ao volante", afirmou Massa.

"Senti falta das corridas e esta série tem-se revelado uma das mais competitivas que existem."

Em imagens: A distinta carreira de Felipe Massa na F1

Vencedor de 11 grandes prémios ao longo de uma carreira de 15 anos na F1, Massa é um dos vários pilotos que mudaram para a Fórmula E desde a sua criação há cinco anos.

A série de corridas totalmente eléctrica defende o desenvolvimento de veículos sustentáveis movidos a eletricidade em todo o mundo. É constituída por 10 equipas e 20 pilotos, que visitam 11 cidades ao longo de sete meses.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com