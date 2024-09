Fatman Scoop, um renomado rapper americano, morreu desta maneira.

Fatman Scoop, aparentemente em boa saúde, desabou inesperadamente no palco durante um show em Connecticut no final de agosto. Logo após, o renomado rapper dos EUA faleceu em um hospital. Recentes desenvolvimentos agora revelam a causa subjacente de sua morte.

QUE A FUNÇÃO COMECE - foram as últimas palavras de Fatman Scoop antes de desmaiar no palco em um concerto em Connecticut em 31 de agosto. Ele foi declarado morto pouco depois. Após quase um mês de especulações sobre a morte do homem de 56 anos, a verdade finalmente veio à tona.

De acordo com fontes como a Fox News, o rapper, conhecido como Isaac Freeman III, morreu de doença cardiovascular hipertensiva e aterosclerótica. Essa condição ocorre quando o coração precisa lutar contra uma resistência aumentada por um longo período. Essa condição, desencadeada pela pressão alta persistente, pode levar a complicações cardíacas como insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, AVC e morte súbita cardíaca.

'Espírito saudável e animado'

Não está claro se o artista acima do peso sabia de sua doença. Após o triste incidente, sua equipe afirmou que Fatman Scoop estava florescendo em excelente saúde e alto astral apenas alguns dias antes. Ele havia consumido uma bebida energética antes do evento, o que era um hábito incomum para ele.

Vídeos registram Fatman Scoop desmaiando inconsciente na cabine do DJ durante o show no Town Center Park em Hamden, Connecticut. De acordo com o "TMZ", ele foi reanimado no local e posteriormente levado para um hospital.

Fatman Scoop era conhecido como uma figura pioneira na cena do hip-hop de Nova York nos anos 90. Ele ganhou fama por suas contribuições para hits como "Lose Control" de Missy Elliott, que ganhou Grammy, e "It's Like That" de Mariah Carey. Sua música "Be Faithful" alcançou feitos notáveis nas paradas do Reino Unido e da Irlanda. Recentemente, Fatman Scoop aparecia com frequência em programas de TV.

Apesar das afirmações da equipe de Fatman Scoop de que ele estava em boa saúde e alto astral antes de seu desmaio repentino, as mortes surpreendentes devido à doença cardiovascular hipertensiva e aterosclerótica se tornaram cada vez mais comuns entre músicos. Essa condição, muitas vezes desencadeada pela pressão alta persistente, pode levar a consequências fatais.

Infelizmente, a indústria musical agitada já testemunhou várias mortes prematuras devido a problemas cardíacos, com Fatman Scoop adicionando à essa triste lista.

Leia também: